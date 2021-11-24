Навальный подал четвёртый иск к руководству покровской колонии

Алексей Навальный подал четвертый иск к руководству исправительной колонии № 2 в городе Покрове Владимирской области, где он отбывает наказание. Карточка дела опубликована на сайте Петушинского районного суда.

Исковое заявление было зарегистрировано 18 ноября. Собеседование назначено на 9 декабря. Суть требований в карточке дела не уточняется. Адвокат Навального Вадим Кобзев сообщил "Новой газете", что оппозиционер просит признать незаконным решение комиссии ИК-2 о постановке его на профилактический учет как "лица, исповедующего экстремистскую идеологию и склонного к совершению преступлений террористического характера и экстремистской направленности".

11 октября Навальный сообщил, что в колонии его сняли с учёта как склонного к побегу и поставили на другой учёт - как склонного к экстремизму и терроризму. По каким именно основаниям это было сделано не сообщается. Ранее связанные с оппозиционером организации были признаны судом "экстремистскими", а их деятельность в России запрещена. Кроме того, против Навального и его соратников возбудили дело о создании экстремистского сообщества.

Ранее суд уже рассмотрел три иска Навального к руководство покровской колонии. Они касались постановки его на учет как склонного к побегу, цензуры получаемых газет и из-за того, что сотрудники колонии отказывались выдать ему Коран и Библию. В начале июня Петушинский районный суд отклонил иск Навального о снятии его с учета как склонного к побегу. От двух других исков он отказался.

С середины марта Алексей Навальный находится в исправительной колонии №2 в Покрове Владимирской области, где отбывает наказание по так называемому делу "Ив Роше". Он, его сторонники и правозащитные организации считают его осуждение и замену условного срока на реальный политическим.