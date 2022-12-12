Навальный сообщил о психологическом давлении в колонии

Оппозиционер Алексей Навальный сообщил о психологическом давлении со стороны администрации колонии. По словам политика, к нему в камеру в штрафном изоляторе подселили заключённого, который не соблюдает личную гигиену. Серия постов об этом появилась в твиттере оппозиционера.

По словам Навального, в небольших камерах, где второй человек находится на расстоянии вытянутой руки, поддержание гигиены имеет абсолютно принципиальное значение. "Проблемный в этом смысле зэк моментально сделает вашу жизнь невыносимой. Но все по закону. О чем и сообщает администрация с радостными и счастливыми улыбками в ответ на мое возмущение." - говорится в сообщениях от лица оппозиционера.

Навальный утверждает, что его новый сокамерник писал заявление о переводе в другую камеру. Администрация колонии ему отказала. Оппозиционеру пришлось с помощью "угроз, криков и призывов к совести" убедить сокамерника соблюдать личную гигиену. "Чувствую себя каким-то странным воспитателем в детском саду, где вместо детей бездомные, живущие на теплотрассе." - говорится в твиттере политика.

Ранее стало известно, что Алексея Навального отбывающего длительный срок в колонии строгого режима во Владимирской области, в восьмой раз отправили в штрафной изолятор. На этот раз он должен пробыть там 11 суток.