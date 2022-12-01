Алексея Навального в восьмой раз отправляют в штрафной изолятор

Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего длительный срок в колонии строгого режима во Владимирской области, в восьмой раз отправляют в штрафной изолятор. На этот раз он должен пробыть там 11 суток.

Как сообщает телеграм-канал "Сирена", созданный соратниками Навального, причиной для наказания администрация колонии назвала "нарушение формы одежды", а именно отсутствие куртки. "Сирена" отмечает, что об этом стало известно в ходе заседания о законности профсоюза заключенных "Промзона", созданного Навальным.

Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, в свою очередь, сообщила в твиттере, что нарушение Навальным формы одежды заключается в том, что он был без куртки в начале шестого утра.

Среди причин предыдущих семи отправок Алексея Навального, начавшихся в августе, были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, а также то, что он не убрал руки за спину, когда шел по коридору, отмечает "Медиазона".

В середине ноября стало известно, что оппозиционного политика поместили в помещение камерного типа (ПКТ), где заключенного, в отличие от штрафного изолятора, могут держать дольше 15 суток.