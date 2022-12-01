Алексея Навального в восьмой раз отправляют в штрафной изолятор

Оппозиционного политика Алексея Навального, отбывающего длительный срок в колонии строгого режима во Владимирской области, в восьмой раз отправляют в штрафной изолятор. На этот раз он должен пробыть там 11 суток.
Как сообщает телеграм-канал "Сирена", созданный соратниками Навального, причиной для наказания администрация колонии назвала "нарушение формы одежды", а именно отсутствие куртки. "Сирена" отмечает, что об этом стало известно в ходе заседания о законности профсоюза заключенных "Промзона", созданного Навальным.
Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш, в свою очередь, сообщила в твиттере, что нарушение Навальным формы одежды заключается в том, что он был без куртки в начале шестого утра.
Среди причин предыдущих семи отправок Алексея Навального, начавшихся в августе, были расстёгнутая пуговица, отказ мыть забор, а также то, что он не убрал руки за спину, когда шел по коридору, отмечает "Медиазона".
В середине ноября стало известно, что оппозиционного политика поместили в помещение камерного типа (ПКТ), где заключенного, в отличие от штрафного изолятора, могут держать дольше 15 суток.
- Алексей Навальный после отравления в августе 2020 года ядом "Новичок" находился на лечении в Берлине. В начале 2021 года политик вернулся в Россию, где его задержали прямо в аэропорту.
- Сначала Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше", а затем судили по делу о клевете на ветерана (приговорили к штрафу) и по делу о мошенничестве и оскорблении судьи (приговорили к девяти годам колонии).
- В середине июня 2022 года Навального перевели из колонии общего режима в Покрове в колонию строгого режима в Мелехове. Своё уголовное преследование Навальный и его сторонники называют политическим.
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