Навальный призвал россиян протестовать против войны с Украиной

Российский оппозиционный политик Алексей Навальный призвал граждан выходить на акции протеста против войны с Украиной. Обращение от его имени появилось в его социальных сетях 2 марта. "Если - для прекращения войны - мы должны забить собой тюрьмы и автозаки, мы забьем собой тюрьмы и автозаки", — сказано там. Сам он уже отбывает срок в колонии.

"Я не могу, не желаю и не буду молчать, глядя, как псевдоисторический бред о событиях 100-летней давности стал поводом для того, чтобы русские убивали украинцев, а те, защищаясь, убивали русских", — сказано в тексте. Навальный призвал к регулярным акциям протеста, которые, по его мнению, должны проходить не только в России, но и везде, где живут граждане страны.

"Говорят, не может призывать на митинг тот, кто на него не пойдет и не рискует быть арестованным. Я уже в тюрьме, поэтому мне, кажется, можно", — говорится в обращении.

Россия начала войну с Украиной 24 февраля. С того же дня в разных городах России проходят антивоенные акции. На них задержаны около семи тысяч человек, свидетельствует статистика правозащитного проекта "ОВД-Инфо".

Российские власти считают "ОВД-Инфо" так называемым иностранным проектов. В редакции с этим не согласились.