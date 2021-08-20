Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Навальный вновь призвал Запад ввести санкции против окружения Путина 

Российский оппозиционер Алексей Навальный, отбывающий срок заключения в колонии во Владимирской области, призвал страны Запада активнее бороться с коррупцией в мире, и прежде всего - в России. В колонке, опубликованной в трёх крупных западных изданиях - британской The Guardian, французской Le Monde и германской Frankfurter Allgemeine - Навальный вновь призвал власти иностранных государств ввести санкции против российских олигархов.

Оппозиционер отметил, что борьба с коррупцией без борьбы с самими коррупционерами является "чистейшим лицемерием и подрывает доверие избирателей". Он раскритиковал "западный истеблишмент", поскольку тот, по мнению Навального, "действует как собака Павлова". "Покажи им полковника спецслужб, и они кричат: "Ввести санкции!"; покажи им олигарха, который платит полковнику, и они кричат: "Пригласите его в Давос!", - написал политик.

Навальный считает, что "пока не будут введены персональные санкции в отношении ближайшего окружения Путина, любая антикоррупционная риторика со стороны Запада будет восприниматься как игра и пустословие". Он подчеркнул, что "путинские олигархи, возглавляющие государственные компании, которые лишь формально являются частными - это не бизнесмены, а лидеры организованных преступных группировок".

Российский оппозиционер уже не первый раз требует от Запада ввести персональные санкции против окружения Путина. После одного из таких призывов в Госдуме начали разрабатывать законопроект, вводящий уголовную ответственность за содействие ограничительным мерам в отношении России.

Отдельную часть своей колонки Навальный посвятил мировой коррупции. В качестве примера того, к чему ведёт бездействие лидеров западных государств по отношению к коррупционерам, он привёл ситуацию, сложившуюся в Афганистане. По мнению оппозиционера, именно то, что Запад "не заметил" тотальной коррупции в Афганистане, а главы ведущих стран предпочли не говорить на неудобную для них тему, стало самым решающим фактором в победе террористической организации "Талибан".

"Религиозным экстремистам всех мастей легче вести пропаганду, когда их противники разъезжают на "роллс-ройсах" по улицам государств, где нет ни гроша", - написал Навальный, посетовав на отсутствие политической воли мировых лидеров. По мнению российского оппозиционера, усиление борьбы с коррупцией поможет и решению других мировых проблем, в том числе борьбе с бедностью, терроризмом и изменениями климата.

"Для того чтобы начать действовать, не нужны ни деньги, ни солдаты, ни реформа промышленности. Только политическая воля, которой, к сожалению, часто не хватает", - резюмировал российский оппозиционер, колонка которого в западной прессе была опубликована спустя ровно год после покушения на него. Её оригинал размещён на сайте Навального.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG