20 августа исполняется год со дня покушения на Алексея Навального. Оппозиционер летел из Томска в Москву. На борту самолёта ему стало плохо. Пилот экстренно посадил лайнер в Омске. Там политика госпитализировали в состоянии комы.

Через два дня после экстренной посадки самолёта родные Навального настояли на перевозке оппозиционера в зарубежную клинику. Политика отправили на лечение в Берлин. Там в организме больного нашли следы боевого отравляющего вещества, схожего по составу с ядом "Новичок". Его использовали при покушении в Великобритании на бывшего сотрудника ГРУ России Сергея Скрипаля и его дочь.

Несколько независимых европейских лабораторий, а также Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) подтвердили, что Навального, действительно, отравили веществом из группы "Новичок". Согласно расследованию группы Bellingcat, в покушении участвовали действующие сотрудники ФСБ России. Сам Алексей Навальный считает, что за нападением на него стоит лично президент России Владимир Путин. В Кремле все обвинения отвергают.

17 января 2021 года Навальный вернулся с лечения в Россию. Его задержали в московском аэропорту Шереметьево. На следующий день политика арестовали по делу "Ив Роше". По нему политик был осуждён условно в 2014 году. Федеральная служба исполнения наказаний сочла, что оппозиционер, находясь за границей на лечении, нарушил испытательный срок по делу. В итоге суд заменил Навальному срок на реальный.

После приговора суда в России прошли многотысячные акции протеста в поддержку Навального. Полиция задержала тысячи человек. Возбуждены уголовные дела – в основном за применение насилия в отношении полицейских. Несколько человек получили реальные сроки.

Сейчас Навальный отбывает срок в колонии в городе Покров Владимирской области. В общей сложности политик проведёт там два года и восемь месяцев.

В колонии Навальный состоит на профилактическом учёте как склонный к побегу. В список склонных к побегу его внесла комиссия следственного изолятора "Матросская тишина", объяснив это тем, что он публично говорил о намерении сбежать. Оппозиционер назвал произнесенные слова шуткой.

МИД России по поводу годовщины покушения на Навального заявил, что отравление было спланированной провокацией, направленной на дискредитацию России в глазах остального мира.

В сообщении отмечается, что в самолёте, который прилетел из Германии за Навальным в Омск находился гражданин ФРГ, информация о котором не раскрывается Берлином, и соратница Навального Мария Певчих. МИД утверждает, что она связана с британскими спецслужбами.

МИД также раскритиковал Германию в вопросах взаимодействия с Москвой. В заявлении российского ведомства, в частности, говорится, что Берлин оставил без содержательных ответов восемь обращений Генпрокуратуры России. Кроме того, Москва утверждает, что Берлин отказался от сотрудничества в рамках Конвенции о запрещении химического оружия, направив российских специалистов в ОЗХО. При этом ОЗХО, по данным МИДа, считает, что все обращения по делу о покушении на Навального должны направляться в Германию.