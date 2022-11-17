Навальный сообщил о переводе в колонии в помещение камерного типа

Алексея Навального, отбывающего срок в колонии строгого режима по Владимирской области, перевели в помещение камерного типа. Об этом говорится в соцсетях оппозиционера. По словам политика, ему сообщили, что причиной стали многочисленные нарушения.

"Это обычная тесная камера, как ШИЗО, только можно иметь с собой не одну книжку, а две, и пользоваться тюремным ларьком, правда, на очень ограниченную сумму",— говорится в телеграме Навального.

Срок содержания в помещении камерного типа не превышает полугода. Во время пребывания там осужденным разрешается одно краткосрочное свидание раз в полгода, одна посылка раз в полгода, прогулки по полтора часа раз в сутки.

Навальный напомнил, что ему на протяжении долгого времени отказывали в свиданиях. Оно, наконец, должно было состояться через несколько дней, но политику объявили о переводе его в помещение камерного типа.

"Настоящее же неописуемое скотство, в котором моментально узнается Кремль, управляющий всей моей отсидкой в ручном режиме, произошло с моим свиданием", - отмечает Навальный.