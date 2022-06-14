Алексея Навального этапировали из колонии в Покрове

Российского оппозиционного политика Алексея Навального этапировали из исправительной колонии номер 2 в Покрове, где он отбывает наказание по уголовному делу о мошенничестве. Куда он переведён — неизвестно. Об этом сообщила 14 июня его пресс-секретарь Кира Ярмыш со ссылкой на адвоката политика.

Как сообщается, адвокат приехал на встречу с клиентом, но на входе в колонию ему сказали, что Навальный в ней не содержится. Он отправлен в колонию строгого режима. ФСИН никогда не раскрывает направление, по которому этапируются заключённые до того, как они прибудут в место назначения.

Оппозиционер должен быть переведён в колонию строгого режима после вступления в силу приговору по новому уголовному делу против него. 24 мая Мосгорсуд отклонил аппеляцию политика на приговор и он вступил в силу.

Навальный рассказывал, что его должны перевести в колонию номер 6 в Мелехове Владимирской области. Об этом ему, как утверждается, рассказали содержащиеся там заключённые.