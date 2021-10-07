Навальный стал лауреатом немецкой премии за вклад в свободу СМИ

Российский оппозиционер Алексей Навальный, находящийся в колонии во Владимирской области, стал лауреатом германской премии в области СМИ "M100 Media Award". Её торжественное вручение состоялось 6 октября в Потсдаме. От имени Навального награду принял его соратник Леонид Волков.

Премию "M100 Media Award" присуждают с 2005 года за вклад в защиту свободы СМИ и свободы слова, а также в укрепление демократических принципов. Как сообщает "Немецкая волна", ранее её лауреатами становились гендиректор российского телеканала "Дождь" Наталья Синдеева, французский сатирический журнал Charlie Hebdo, основатель организации "Врачи без границ" Бернар Кушнер и другие. Присуждением премии Навальному её учредители, как говорится в их заявлении, "подчеркивают важность защиты европейских ценностей независимой оппозицией и гражданским обществом", также вручение премии российскому оппозиционеру признано напомнить о политзаключённых в России - их, по данным правозащитников, около 400, включая самого Навального.

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Выступая на церемонии, председатель Свободной демократической партии, которая сейчас ведёт переговоры о возможном участии в правящей коалиции, Кристиан Линднер, сказал: "Мы в Германии иногда жалуемся на притеснения плюрализма или ограничения свободы слова, но какими мелкими кажутся наши жалобы на фоне происходящего в России". Он выступил в поддержку предложения команды Навального о персональных санкциях против российских коррупционеров.

Ранее Навальный стал лауреатом польской премии "Рыцарь свободы". Церемония её вручения состоялась на днях. На ней выступил бывший президент Эстонии Тоомас Хендрик Ильвес, который раскритиковал страны Запада за недостаточное внимание к соблюдению прав человека в России и в том, что они в отношениях с авторитарными странами нередко ставят прагматические и экономические соображения выше моральных. Речь получила высокие оценки соратников Навального.