Российский оппозиционный политик Алексей Навальный стал лауреатом польской премии "Рыцарь свободы". Она с 2005 года вручается авторитетным польским Фондом имени Казимира Пулавского людям, внёсшим значительный вклад в продвижение демократии, свободы и равенства во всем мире.

Кроме Навального премию в разные годы получали бывший президент Польши Лех Валенса, бывший генеральный секретарь НАТО Хавьер Солана, бывшая верховный комиссар ООН по правам человека Мэри Робинсон, главы балтийских стран. Единственным россиянином, которому вручалась награда, до Навального был Михаил Ходорковский.

Церемония вручения премии запланирована на 5 октября в Варшаве. Вместо находящегося в заключении Навального награду получат его соратники Леонид Волков и Владимир Милов.