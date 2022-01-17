Тюремный год России Навального

Чего Алексей Навальный добился в борьбе с режимом Путина, вернувшись в Россию год назад 17 января 2021 года?

Сегодня политзаключенный заявил: " Ровно год назад я вернулся домой, в Россию. Ни одного шага пройти по своей стране свободным человеком не получилось, меня арестовали еще до погранконтроля.

Герой одной из моих любимых книг — «Воскресение» Льва Толстого — говорит: «Да, единственное приличествующее место честному человеку в России в теперешнее время есть тюрьма». Звучит красиво, но это и тогда было неверно, и сейчас тем более. Честных людей в России очень много — десятки миллионов. Их вообще гораздо больше, чем принято думать.

Власть — отвратительную и тогда, а сейчас еще больше, — пугают вовсе не честные люди, а те, кто не боится. Вернее, уточню: те, кто, может, и боится, но преодолевает страх.

Таких тоже очень много — мы их постоянно встречаем в разных местах: от митингов до оставшихся независимых СМИ. Да и хоть здесь, в инстаграме. Недавно читал о том, как из МВД выгоняют сотрудников, лайкавших мои посты. Так что в России-2022 и лайк может быть проявлением смелости.

Во все времена в этом суть политики: царек, желающий присвоить себе право единоличной бесконтрольной власти, должен запугать небоящихся честных. А те, в свою очередь, должны убеждать всех вокруг, что бояться не надо. Что честных же на порядок больше, чем охранная гвардия царька. Зачем всю жизнь жить в страхе, да еще и быть обворованными, если можно все устроить по-другому — более справедливо. И это бесконечные качели. Или перетягивание каната: сегодня ты смелый, завтра вроде испугали немного. А послезавтра испугали так сильно, что ты отчаялся и снова стал смелым.

Я совсем не знаю, когда закончится мое космическое путешествие и закончится ли вообще, — вот только в пятницу мне сообщили, что еще одно мое уголовное дело уходит в суд. И на очереди еще одно — то, где я экстремист и террорист. Так что я из тех «космонавтов», кто не считает дней до конца срока. Че там считать. И по 27 лет люди сидели".

Есть ли возможность сломать реакционный тренд в развитии режима Путина? Когда начнутся перемены, которые приведут к "прекрасной России будущего"?

Обсуждаем с политиком и экономистом Владимиром Миловым.

Участвует политолог Константин Калачев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Эфир программы "Лицом к событию" 17 января в 19:05