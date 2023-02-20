Навальный выступил за границы 1991 года и выплату Киеву компенсаций

На сайте и в соцсетях находящегося в колонии российского оппозиционера Алексея Навального от его имени опубликован текст из 15 пунктов, приуроченный к годовщине полномасштабного вторжения российских войск в Украину. Как говорится в тексте, это краткое изложение политической платформы Навального.

В тексте Навальный впервые прямо призывает вернуть аннексированный Крым Украине, а также выступает за выплату Киеву компенсаций и расследование предполагаемых военных преступлений, совершённых Россией в Украине.

Он также выступает за европейский путь развития России и принятие новой Конституции, которая усилила бы роль парламента.

Как пишет Навальный, президент Путин "развязал несправедливую агрессивную войну против Украины под нелепыми предлогами". Оппозиционер считает, что Путину не удалось получить поддержку большинства граждан России: "Добровольцев для этой войны почти нет, поэтому путинская армия опирается на заключенных и принудительно мобилизованных". По оценке Навального, "Россия терпит военное поражение".

Навальный предлагает возвращение к границам Украины и России по состоянию на 1991 год, что означает возвращение Украине Крыма и других аннексированных территорий. Также, по мнению Навального, необходимо "совместно с Украиной, США, Евросоюзом и Британией искать приемлемые пути компенсации ущерба, нанесенного Украине". В частности, Навальный предлагает направлять на это часть дохода от экспорта российских углеводородов.

Навальный не согласен с характеристикой российского народа как имперского и считает, что носителей имперского сознания можно побеждать на свободных выборах. Реформы он видит как "установление парламентской республики, основанной на сменяемости власти через честные выборы, независимом суде, федерализме, местном самоуправлении, полной экономической свободе и социальной справедливости". Также Навальный отмечает, что Россия "должна быть частью Европы и следовать европейскому пути развития. Другого у нас нет, и другого нам и не нужно".