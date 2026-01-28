Найдена позиция ПВО, с которой выпустили ракету по ЖК в Адыгее

Расследовательская группа Conflict Intelligence Team обнаружила с помощью геолокации видео и спутниковых снимков Sentinel позицию ПВО С-300/400 в Адыгее, из которой была выпущена ракета, упавшая 20 января на территории посёлка Новая Адыгея рядом с городской чертой Краснодара.

В результате этого инцидента один человек погиб и 13 пострадали. Местные власти заявили, что в жилой дом попал украинский дрон. При этом на видеозаписях, которые уже тогда распространили украинские телеграм-каналы, виден как момент пуска ракеты, так и её взрыв.

Как установили в CIT, ракета находилась в полёте 8–9 секунд, а её двигатель работал до самого конца полёта. При этом она не летела с постоянной скоростью, а разгонялась после запуска.

Позиция ПВО, из которой была выпущена ракета, расположена рядом с поселком Дружный почти в 7 километрах от места удара (интерактивная карта ). Обвалованные укрытия для пусковых установок хорошо видны на спутниковых снимках Planet.com, изученных Радио Свобода. Как следует из снимков за прошлые месяцы, эта позиция С-300/400 была сооружена 8-10 ноября 2025 года.

Ранее Радио Свобода обнаружило на спутниковом снимке след, предположительно оставленный в близлежащем поле еще одной нештатно сработавшей ракетой ПВО в тот день.