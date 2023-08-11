Найдены четверо пропавших после взрыва в Сергиевом Посаде

Спасатели завершили разбор завалов на месте взрыва, произошедшего 9 августа на территории Загорского оптико-механического завода в Сергиевом Посаде Московской области.

Как пишет ТАСС со ссылкой на экстренные службы, установлено местонахождение четырех человек, считавшихся пропавшими без вести после взрыва. Они не пострадали.

Судьба еще восьми человек остается неизвестной.

По официальным данным, погиб один человек, пострадали около 80, 15 из них находятся в больницах.

"База" утверждает, что на месте также найдены 48 фрагментов, которые, предположительно, принадлежат телам десяти людей. Эта информация не подтверждена.

Что стало причиной взрыва, точно не известно. Официальные лица утверждают, что он произошёл на складе пиротехнической продукции на территории завода, арендованном компанией "Пиро-Росс". В четверг Следственный комитет заявил о задержании технического директора этой компании, а также обысках в её офисе и допросе сотрудников. Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении требований промышленной безопасности.

В соцсетях появились фото, как утверждается, с места взрыва, на которых видны гильзы от снарядов, которые могли быть как пиротехническими, так и нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв заявил в день взрыва, что на самом Загорском оптико-механическом заводе производят пиротехнику, а он "давно не имеет отношения к оптике и механике". При этом в открытых источниках утверждается, что завод, который входит в холдинг "Швабе" корпорации "Ростех", "разрабатывает и производит оптические и оптико-электронные приборы для силовых структур, промышленности и здравоохранения". Среди его продукции назывались, в частности, прицелы и приборы ночного видения для танков.

Как утверждает издание "Агентство" со ссылкой на сайт госзакупок, завод с 2019 года участвует в разработке российского стратегического бомбардировщика-ракетоносца нового поколения "Посланник", а также поставляет Росгвардии бинокли и дозиметры. Издание отмечает, что опубликованная в открытых источниках информация фактически опровергает слова Воробьёва.

По данным телеграм-канала "База", следователи все же рассматривают диверсию как одну из возможных причин взрыва, несмотря на уже возбужденное уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности.