Взрыв в Сергиевом Посаде: что не так с версией властей

Спустя сутки после трагедии в Сергиевом Посаде версия властей о человеческом факторе и бытовом взрыве склада пиротехники обрастает новыми нестыковками. Завод, по заверениям властей, давно не работавший с оптикой, в том числе для военных, вполне возможно, продолжает деятельность. А данные о нём скрыли после начала войны в Украине. Обсуждают военный аналитик Юрий Федоров, бывший советский разведчик Сергей Жирнов и журналист русской службы BBC Илья Абишев. Эфир ведет Иван Воронин.