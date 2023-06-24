Наёмники ЧВК "Вагнер" покидают Ростов-на-Дону

Наёмники ЧВК "Вагнер", в ночь на субботу занявшие здание штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону и прилегающую территорию, вечером 24 июня начали покидать город. Об этом сообщают корреспонденты СМИ с места событий.
Сообщается, что собравшиеся в центре города жители приветствуют наёмников восторженными криками. Уехал и танк Т-90, который утром в субботу застрял в воротах местного цирка.
Наёмники начали покидать Ростов после того, как их глава Евгений Пригожин объявил о завершении так называемого "марша справедливости" и уходе в полевые лагеря. Он не сообщил подробности договорённости, которая, судя по всему, была заключена с властями. Официально российские власти о ней тоже не сообщали, о её наличии заявила пресс-служба белорусского лидера Александра Лукашенко.
Телеграм-каналы со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, пишут о том, что уголовное дело по обвинению в мятеже, которое было возбуждено против Пригожина, может быть закрыто.
- Утром в субботу президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина, не называя его по имени, попыткой мятежа и предательством и пообещал принять жёсткие меры для её подавления. В течение дня сообщалось, что на Ростов движутся отряды полка "Ахмат", чтобы разоружить бойцов ЧВК. Однако, судя по всему, полк "Ахмат" так и не доехал до Ростова. Никаких попыток выбить наёмников "Вагнера" из центра города в течение дня не предпринималось, а штаб продолжал работать.
- Пригожин ранее обвинил Минобороны России в намерении уничтожить ЧВК "Вагнер" и потребовал отставки руководителей российского военного ведомства, которых он неоднократно критиковал, обвиняя в бездарном ведении войны в Украине.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.