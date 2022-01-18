Назарбаев в видеообращении: конфликта в элите нет, я являюсь пенсионером

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не появлялся на публике и не выступал с начала массовых протестов и беспорядков в стране в начале января, выступил с видеообращением.

Он заявил, что никакого конфликта или противостояния в элите страны нет, а слухи о таком конфликте назвал беспочвенными. Также Назарбаев заявил, что с 2019 года, передав президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву, является пенсионером и сейчас "находится на заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.

По словам Назарбаева, Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совбеза и скоро возглавит правящую партию.

Начавшиеся на фоне протестов в начале января беспорядки, приведшие к большим человеческих жертвам, Назарбаев назвал "атакой на Казахстан" с целью "разрушения целостности страны". Он не сказал, какие именно силы организовали беспорядки, заявив, что это надо выяснить.