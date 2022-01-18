Назарбаев в видеообращении: конфликта в элите нет, я являюсь пенсионером

Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, который не появлялся на публике и не выступал с начала массовых протестов и беспорядков в стране в начале января, выступил с видеообращением.
Он заявил, что никакого конфликта или противостояния в элите страны нет, а слухи о таком конфликте назвал беспочвенными. Также Назарбаев заявил, что с 2019 года, передав президентские полномочия Касым-Жомарту Токаеву, является пенсионером и сейчас "находится на заслуженном отдыхе" в столице Казахстана.
По словам Назарбаева, Токаев обладает всей полнотой власти, является главой Совбеза и скоро возглавит правящую партию.
Начавшиеся на фоне протестов в начале января беспорядки, приведшие к большим человеческих жертвам, Назарбаев назвал "атакой на Казахстан" с целью "разрушения целостности страны". Он не сказал, какие именно силы организовали беспорядки, заявив, что это надо выяснить.
- Назарбаеву сейчас 81 год. Он возглавлял Казахстан около 30 лет, в 2019 году покинул пост президента, однако остался пожизненным главой Совета безопасности и правящей партии, а его родственники и приближённые продолжали занимать ведущие посты.
- В разгар протестов 5 января 2022 года Токаев объявил о своём вступлении в должность главы Совбеза. Лишь спустя несколько дней пресс-секретарь Назарбаева заявил, что тот оставил пост добровольно. Своих постов в последние дни лишились также некоторые родственники и приближённые бывшего президента. Всё это породило слухи и дискуссии о возможном конфликте Назарбаева с его преемником Токаевым, а также о судьбе и местонахождении самого Назарбаева.
- Протесты в Казахстане начались 2 января - первоначально с требованием снижения цен на топливо. Впоследствии к ним добавились и политические требования. Популярным лозунгом стал "Шал, кет!" - "Старик, уходи!" - требование ухода Назарбаева из власти.
- На фоне протестов в ряде городов, прежде всего в Алматы, начались беспорядки и погромы с применением оружия. Власти Казахастана заявили, что их устроили не протестующие, а некие террористы, подготовленные извне. По просьбе Токаева в страну были введена России и её союзников. Спустя несколько дней, после завершения беспорядков, войска начали выводить. Назарбаев о вводе войск в своей речи не упомянул, он также не говорил о террористах.
- По официальным данным, в результате январских событий в Казахстане погибли 225 человек, подавляющее большинство - гражданские лица.
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