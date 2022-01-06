Казахстан-2022: переворот под шум протестов

После массовых протестов по всей стране, начавшихся 2 января, поводом для которых стало повышение цен на топливо, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев убрал с ключевых постов главы правительства, главы КНБ и начальника Службы охраны президента ставленников "отца нации". Нурсултана Назарбаева. Должности заняли соратники президента.

Себя Токаев объявил председателем Совета Безопасности, хотя этот пост по закону пожизненно должен занимать Назарбаев. Заявление Назарбаева об отставке оглашено не было. По Конституции он является "отцом нации" - елбасы.

Массовые протесты 5 января в Алматы сопровождались беспорядкамии грабежами магазинов. После захвата в крупнейшем городе страны Алматы, административных зданий и вооружения протестующих Токаев объявил их "террористическими международными бандами". Сообщив о внешней угрозе Токаев призвал на помощь силы ОДКБ, основной контингент которых составляют российские ВДВ. В ночь с 5 на 6-е января началась российская интервенция в Казахстан.

Январские события в Казахстане обсуждают политолог Аркадий Дубнов, корреспондент «Новой газеты» Вячеслав Половинко, экономист Владислав Иноземцев.

Ведет передачу Михаил Соколов.

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