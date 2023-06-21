Назначили героем? Кому первому дали миллион "за Леопард"

Москва и Московская область подверглись новой атаке беспилотников;
Российский военнослужащий, получивший миллион рублей за якобы подбитый им "Леопард", встречался на прошлой неделе с Владимиром Путиным, но тогда тема "Леопарда" не всплывала;
Лондонская конференция по послевоенному восстановлению Украины;
Разрушение плотины Каховской ГЭС может угрожать всплеском инфекционных заболеваний даже в аннексированном Крыму;
Через платформу Google до сих пор фиксируются миллионы переходов на российские СМИ, публикующие недостоверную информацию;
Сын президента США Хантер Байден заключил досудебное соглашение с Генеральной прокуратурой, чтобы избежать возможного тюремного заключения.
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