Названы имена лётчиков, предположительно погибших 13 мая

Телеграм-канал "Можем объяснить" утверждает, что ему удалось установить по открытым источникам имена восьми лётчиков, погибших 13 мая в Брянской области. По многочисленным сообщениям, официально не подтверждённым российскими властями, в этот день там были сбиты два российских военных самолёта и два вертолёта.

Издание "База" ранее сообщило, что погибли девять лётчиков. "Можем объяснить" подтверждает эти подсчёты и приводит имена восьми из них - тело девятого, как утверждается, всё ещё ищут. При этом некоторые телеграм-каналы ранее писали, что всего погибли 11 человек. Об 11 погибших пишет и "Агентство".

Погибли, как утверждается, член экипажа Ми-8 Андрей Подвигин из города Остров Псковской области, Денис Якимов из Псковской области, лейтенант Сергей Чигилейчик, уроженец Пензы Сергей Игнатов, Дмитрий Осипов из Вязьмы, бортинженер Ми-8 Максим Савченко, командир одного из сбитых вертолётов Сергей Таран и Виктор Хожайнов из Воронежа.

Издание "Агентство" приводит имя ещё одного погибшего - капитана Михаила Чупракова. Утверждается, что он погиб при крушении самолёта Су-34, "Можем объяснить" о нём не упоминает. Неясно, идёт ли речь о том пилоте, тело которого пока не нашли, или о каком-то другом - в последнем случае общее число погибших лётчиков 13 мая превышает девять. Как отмечает "Агентство", в некрологе Чупракова говорится, что всего погибли 11 лётчиков.

При этом окончательно не ясно число самолётов и вертолётов, разбившихся 13 мая, а также причина катастроф. Власти признали гибель только одного Ми-8. Агентство ТАСС сообщало также о крушении Су-34. "Коммерсантъ", ряд других СМИ и телеграм-каналов, а также белорусский лидер Александр Лукашенко говорили о двух вертолётах и двух самолётах - помимо вышеназванных, ещё одном Ми-8 и Су-35. Брянская область расположена у границы с Украиной, украинские военные и власти страны официально не комментировали крушение российских летательных аппаратов. Большинство российских комментаторов уверено, что они были сбиты.