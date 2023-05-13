В приграничной с Украиной Брянской области упали вертолёт и самолёт

В городе Клинцы Брянской области упал вертолёт Ми-8. Очевидцы публикуют несколько видео падения вертолёта. Согласно записям, машина загорелась в воздухе и стала падать. Глава городской администрации Сергей Евтеев уточнил, что на земле разрушений нет.

По предварительным данным, причиной крушения могло стать возгорание двигателя, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Принадлежность вертолета устанавливается.

"База" пишет, что вертолёт долго кружил над городом, а потом практически под прямым углом упал в частном секторе. По словам собеседника ТАСС, погибли два человека.

По данным "Базы", в результате крушения вертолёта получила ожоги одна жительница Клинцов.

Вскоре после появления новостей о крушении вертолёта стали поступать сообщения о падении в Брянской области, примерно в 40 километрах от Клинцов, самолёта Су-34.

Следствие предполагает, что вертолёт и истребитель могли сбить с территории России, к крушениям могут быть причастны диверсанты. В регионе введён план "Перехват".

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