NBC: Дрисколл предупреждал Украину о грозящем поражении

Министр армии США Дэн Дрисколл в ходе визита в Киев на прошлой неделе предупреждал Украину о "неизбежном поражении" в войне с Россией, если Киев в ближайшее время не согласится на мирное урегулирование на предлагаемых условиях. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на два источника.

В ходе визита в Киев на прошлой неделе Дрисколл встречался с президентом Украины Владимиром Зеленским и, как сообщается, обсуждал с ним подготовленный администрацией США мирный план из 28 пунктов. План включал в себя положения, которые украинские власти ранее называли неприемлемыми, в том числе вывод украинских войск из Донецкой области или отказ Украины от членства в НАТО. Впоследствии на переговорах с участием Украины, США и ЕС план был скорректирован, его нынешняя редакция пока не публиковалась.

Ряд комментаторов называли этот план выгодным России. В США признали, что он частично был основан на предложениях Москвы. Киев, тем не менее, не отверг план полностью, а согласился взять его за основу. Президент Украины Владимир Зеленский при этом подтвердил, что перед страной стоит выбор - или потерять ключевого союзника (США), или пойти на компромиссы под давлением Вашингтона.

По словам собеседников NBC, Дрисколл заявил украинским представителям, что украинские войска столкнулись с тяжелой ситуацией на поле боя и потерпят "неминуемое поражение", так что в будущем условия мира для Украины могут быть ещё хуже. С таким же тезисом нередко выступают и представители России. Также Дрисколл дал понять, что США не смогут продолжать поставлять Украине оружие и средства ПВО в прежних объёмах, рассказали источники. The Wall Street Journal в свою очередь утверждает, что Дрисколл в ходе переговоров не исключил и отказа США от передачи Украине разведывательной информации, если Киев откажется от мирной инициативы Вашингтона.Сам Дрисколл, который накануне вёл переговоры с представителями России и Украины в Абу-Даби, публикацию не комментировал. Госсекретарь США Марко Рубио и вице-президент Джей Ди Вэнс, однако, резко раскритиковали её.

Предметом критики стали не утверждения о переговорах Дрисколла в Киеве, а содержащиеся в ней предположения о расколе в администрации Трампа по вопросу об Украине. И Рубио, и Вэнс назвали эти утверждения ложными.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что в ближайшее время Дрисколл, которого ряд американских СМИ называют возможным будущим главой Пентагона, вновь посетит Киев для продолжения обсуждения мирной инициативы.

Российские военные продолжают удерживать инициативу на фронте и наступают на ряде направлений, в том числе под Покровском, под Купянском и в Запорожской области в районе Гуляйполя. При этом, судя по открытым источникам, ни о каком обвале или прорыве фронта речь не идёт, продолжаются тяжёлые бои.