Прослушка Ушакова, Уиткоффа и Дмитриева. Что заявил о ней Трамп

Президент США Дональд Трамп, а также российские представители прокомментировали публикацию агентством Bloomberg, как оно утверждает, транскрипта телефонного разговора помощника Владимира Путина Юрия Ушакова со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом, в ходе которого обсуждалось мирное урегулирование в Украине.

Журналисты спросили Трампа о прослушке и о том, являются ли нормальными подобные методы ведения переговоров, при котором предложения одной из сторон выдаются за позицию арбитра, который ведет переговоры. Трамп в ответ заявил, что подобные методы - это обычное дело, и предположил, что с Украиной Уиткофф ведёт дела точно так же, как и с Россией. При этом Трамп отметил, что не знаком с конкретным содержанием прослушки.

"Это обычное дело. Он (Уиткофф) должен продать это Украине, а затем "продать" (предложения) Украины России. Так поступает тот, кто умеет заключать сделки: вам нужно сказать "Слушайте, они хотят вот это, вам нужно их убедить". Это обычная практика переговоров. Я этого не слышал, но слышал, что это была стандартная тактика переговоров. Могу представить, что он тоже самое сказал Украине, так как каждая сторона должна что-то отдать, что-то получить", - сказал Трамп журналистам.

В Белом доме не стали отвергать подлинность публикации и также сделали акцент на том, что Уиткофф просто выполнял свою работу.

Кроме транскрипта разговора Ушакова и Уиткоффа, состоявшегося, как утверждается, 14 октября, незадолго до визита президента Украины Владимира Зеленского в Белый дом, Bloomberg опубликовал и, как утверждается, транскрипт разговора двух российских представителей, участвующих в переговорах с США - Ушакова и Кирилла Дмитриева, состоявшегося позже. Оба представителя обсуждают в нём передачу США российских предложений по мирному урегулированию, при этом Ушаков опасается, что Соединённые Штаты изменят этот текст, а Дмитриев убеждает его, что всё будет сделано "аккуратно", и говорит, что бумагу можно будет обговорить с Уиткоффом.

Реакция Ушакова и Дмитриева

Ушаков заявил, что "не знает", откуда появилась информация о телефонных разговорах, но заметил в разговоре с "кремлевским" репортером ВГТРК Павлом Зарубиным: "Кто-то сливает, кто-то прослушивает, но не мы", иными словами, не отверг подлинность публикации. Дмитриев, со своей стороны, назвал транскрипт своего разговора с Ушаковым "фейком" и отметил, что некие "поджигатели войны" хотят сорвать мирный процесс.

В связи с публикацией ряд американских законодателей и комментаторов, главным образом оппоненты президента Трампа, выразили обеспокоенность в связи с деятельностью Уиткоффа, который, как они утверждают, фактически инструктировал российского представителя о том, как вести дела с США.

Сам Уиткофф публикацию не комментировал, как и украинская сторона. Вице-президент США Джей Ди Вэнс опубликовал скриншот указа Трампа, из которого следует, что Уиткофф летом официально был назначен членом его кабинета и, следовательно, ведёт переговоры от имени президента США.

Советы Уиткоффа Ушакову

В первом разговоре, транскрипт которого опубликовал Bloomberg, Уиткофф обсуждает с Ушаковым, как именно Путину стоит разговаривать с Трампом, чтобы показать президенту США, что Россия хочет мирного соглашения по Украине. В этом разговоре в частности Уиткофф предлагает составить проект мирного плана, подобного плану президента США, который лёг в основу достижения перемирия в секторе Газа. Кроме того, спецпредставитель Трампа даёт Ушакову совет, чтобы тот убедил Путина позвонить Трампу ещё до визита Зеленского: "Зеленский приедет в Белый дом в пятницу. Я пойду на эту встречу, потому что они хотят, чтобы я был там, но я думаю, что, если возможно, мы должны поговорить с вашим боссом перед этой пятничной встречей", – приводит издание слова Уиткоффа.

Телефонный разговор Трампа и Путина действительно состоялся 16 октября, то есть, через два дня после разговора Уиткоффа и Ушакова. На встрече с Трампа Зеленским 17 октября не было принято ожидавшееся ранее решение о поставках Украине крылатых ракет "Томагавк". The Wall Street Journal утверждает, что Трамп изменил мнение после разговора с Путиным.

В разговоре спецпосланник Трампа также заявил, что "глубоко уважает Путина" и добавил, что сказал Трампу, что якобы, по его мнению, Россия всегда хотела мирного соглашения по Украине. Также Уиткофф упомянул, что знает требования России к мирному соглашению, среди которых "Донецк" (очевидно, имеется в виду не сам город, а Донецкая область - требование о её передаче содержалось в первоначальном варианте плана из 28 пунктов).

Разговор Ушакова и Дмитриева

Второй разговор, как утверждает Bloomberg, состоялся между Ушаковым и спецпредставителем Путина по сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в конце октября. Дмитриев говорит о составлении "мирного плана" по Украине, проект которого, как следует из разговора, российские представители должны были передать США для последующей передачи Киеву: "Я думаю, что они (США) не совсем нашу версию возьмут, но по крайней мере, максимально близко к ней", говорит, в частности, Дмитриев. Ушаков опасается, что российские предложения будут видоизменены.

После публикации мирной инициативы США из 28 пунктов ряд СМИ предположили, что в её основу легли российские предложения. Это утверждает в частности и Reuters в публикации в среду. Reuters при этом пишет, что документ был передан США ещё до разговора госсекретаря Марко Рубио и главы МИД России Сергея Лаврова 21 октября. Обсуждали ли Ушаков с Дмитриевым подготовку какой-то новой версии документа позднее, не вполне ясно.

Другие СМИ, в частности WSJ, писали, что над планом работали главным образом Уиткофф и зять Трампа Джаред Кушнер - с учётом российских предложений. Белый дом и Госдепартамент официально заявили, что речь идёт о предложениях США. Украина согласилась обсуждать этот план, на переговорах в Женеве в него были внесены коррективы, однако обновлённый план пока не опубликован, кроме того, ряд вопросов остались пока не решёнными.

То, что в обеих разговорах участвовал Ушаков, может указывать на то, что прослушивали именно его. Но кто именно это делал, и от кого были получены записи прослушки, Bloomberg не раскрывает.





Уиткоффа ждут в Москве

Несмотря на скандал, Трамп, по всей видимости, не собирается отказываться от услуг Уиткоффа как главного переговорщика по мирному соглашению с Украиной. Перед тем, как была опубликована прослушка телефонных разговоров, президент США заявил, что поручил Уиткоффу встретиться с президентом Путиным в Москве и не исключил, что его зять Джаред Кушнер также может отправиться в Россию вместе с его спецпосланником.

Трамп также подчеркнул в посте в соцсети Truth, что за последнюю неделю на переговорах по Украине был достигнут "огромный прогресс" и назвал его "самым значительным шагом на пути к миру с начала войны на Украине".

При этом в более поздней беседе с журналистами, в которой он комментировал прослушку Уиткоффа, Трамп признал, что в том числе многие республиканцы были недовольны первоначальным планом из 28 пунктов, считая его слишком выгодным России. "Это был не план. Это была концепция. И оттуда они взяли каждый из 28 пунктов, а затем свели к 22 пунктам. По многим из них было найдено решение, и на самом деле очень благоприятное", - сказал президент США, имея в виду внесённые в план видоизменения.

Ушаков утром в среду заявил, что предварительно был согласован визит Уиткоффа в Москву на следующей неделе. Министр армии США Дэн Дрисколл, как ожидается, посетит Киев.



