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NBC: Джо Байден намерен снова баллотироваться на выборах

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден в интервью телеканалу NBC сообщил, что намерен баллотироваться на второй срок на следующих выборах. Они состоятся в ноябре 2024 года. Официального заявления Белого дома по этому поводу ещё не было.

В эфире NBC Байден заявил, что планирует переизбираться, но пока не будет официально объявлять об этом. Советники Байдена в Белом доме пока ещё занимаются подготовкой к его возможной избирательной кампании.

Демократическая партия, к которой принадлежит Байден, пока не выдвигает какой-либо иной политической фигуры, готовой баллотироваться в президенты. От конкурентов демократов, Республиканской партии, кандидатом может стать Дональд Трамп, уже занимавший пост главы государства в 2017-2021 годах. Однако его кандидатура скомпрометирована предъявленными Трампу обвинениями в поддержке уличных протестов после его переизбрания и в нецелевом использовании средств из избирательного фонда.

Ещё одним возможным кандидатом на выборы называют также республиканца Рона Десантиса, который сейчас занимает пост губернатора штата Флорида.

Джо Байден стал 46-м президентом США в 2021 году. Это самый пожилой глава государства в истории Америки. Сейчас ему 80 лет. В случае избрания Байдена на второй срок, к его окончанию президенту исполнится 86 лет.

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