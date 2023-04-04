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Дональд Трамп в суде отказался признать вину по делу о выплатах порноактрисе

Дональд Трамп

Бывший президент США Дональд Трамп в суде Нью-Йорка отказался признать вину по 34 пунктам обвинения в фальсификации деловых документов. Дело связано с расследованием о выплате Трампом денег порноактрисе за молчание.

Ранее во вторник Трамп был взят под стражу в офисе окружного прокурора Манхэттена. Вскоре после этого политика, который днём ранее добровольно прибыл в Нью-Йорк, доставили в зал суда для предъявления обвинений. Взятие под стражу - это формальная процедура. Отмечалось, что после заседания Трампа, скорей всего, отпустят до следующих судебных слушаний. Позднее появилась информация, что так и произошло, и политик-республиканец покинул здание суда.

Reuters приводит слова прокурора Элвина Брэгга о том, что Трампу предъявлены обвинения в фальсификации бизнес-записей - с целью не допустить информационного ущерба и скрыть от избирателей незаконные действия.

Дональд Трамп - первый в истории США бывший президент, которому инкриминируют совершение преступлений. Разбирательство связано с выплатой 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниэлс за молчание о предполагаемой сексуальной связи с Трампом. Отмечалось, что деньги были переданы в 2016 году - незадолго до президентских выборов.

Политик ранее называл дело против него политически мотивированным. Его оппоненты это отрицают.

Белый дом отказался обсуждать меры безопасности, но сказал, что правительство "всегда готово" к тому, что может произойти, если вспыхнут протесты в поддержку или против Трампа и прокурора окружного суда Брэгга, обвинителя по данному делу, отмечает "Голос Америки".

Трамп вновь выдвинул свою кандидатуру на пост президента на выборах в 2024 году. По словам экспертов в области права, до любого судебного разбирательства еще как минимум более года. Обвинение и даже осуждение не лишает Трампа права баллотироваться на пост главы государства.

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