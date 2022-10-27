Не до Хэллоуина. Борьба с "сатанизмом" как цель "спецоперации"

"Война дронов" в Украине;
Поборы с российских военных на экипировку резервистов;
По данным Foreign Policy, "ЧВК Вагнера" пытается вербовать афганцев;
Владимир Зеленский назвал пустой риторикой переданный ему президентом Гвинеи-Биссау "сигнал" о желании Владимира Путина вести переговоры с Киевом;
Власти Литвы подтвердили, что Ксения Собчак въехала в страну через белорусскую границу по израильскому паспорту;
Одной из главных целей военной "спецоперации" России против Украины стала "борьба с сатанизмом";
Автор аудио-канала для слабовидящих Tiflo.Info Олег Шевкун – о причинах отъезда из России и работе за границей.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.