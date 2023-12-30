"Не хочу служить в этой армии". Восемь звезд Михаила Гусева

Михаила Гусева, 23-летнего оппозиционера из Иванова, объявили в федеральный розыск. Ему предъявили обвинение по уголовному делу о повторной дискредитации ВС РФ. Это дело стало предлогом для обысков в домах участников движения “Голос” в октябре прошлого года. После ареста Навального Михаил Гусев развернул на площади баннер "Россия без Путина", а в первые недели после начала войны с Украиной дважды выходил на антивоенные пикеты. В первый раз он держал плакат с восемью звездами, затем стоял с листом бумаги, на котором ничего не было написано. Сейчас активист находится в Европе.

О своем противостоянии режиму и эмиграции Михаил Гусев рассказал Радио Свобода.



– Как вы восприняли новость, что вас объявили в федеральный розыск по делу о повторной дискредитации ВС РФ?

– Я уже к этому моменту находился не в России. И текст, за который мне предъявили обвинения, я писал, осознавая риски, но думал, что они не станут возбуждать уголовное дело, потому что не понимал, зачем привлекать к ответственности человека, который навсегда эмигрировал.

Я начал заниматься наблюдением на выборах в 2018 году. Мне тогда было 17 лет. Я решил стать наблюдателем, потому что видел в этом способ хоть как-то повлиять на ситуацию, которая уже тогда была не совсем нормальной. Свобода уже отсутствовала в России. Выборы – это один из самых главных принципов демократии, базовый институт правового государства. Если у народа нет права выбирать себе представителей во власти, то все остальное бесполезно. Движение "Голос" мне помогло подготовиться к наблюдению на выборах, потому что у них очень хорошие методические материалы. В общем, пост, за который на меня возбудили уголовное дело, и движение "Голос" никак не связаны. Силовики просто использовали мое дело, чтобы провести обыски у участников “Голоса”.

– За какие слова на вас возбудили уголовное дело?

– Пост, который я написал уже в миграции и опубликовал в своей социальной сети. Я уехал из России, потому что мне вручили повестку в армию. В этой армии, которая совершает военные преступления, я не собирался служить. В целом не могу назвать себя пацифистом, но я не поддерживаю войну, которую начала Россия против Украины.

Когда я уехал из России, военкомат обратился в СК с просьбой возбудить на меня уголовное дело за уклонение от службы в армии. В посте, опубликованном в социальной сети, я рассказал об этом и назвал российскую армию армией фашистов и оккупантов. Ещё я опубликовал документ с отказом СК в возбуждении дела против меня по причине отсутствия состава преступления. Меня уже в 2022 году оштрафовали за дискредитацию ВС РФ, так что следующее дело, которое возбудили на меня, было уголовным.

– За что вас оштрафовали по статье 20.3.3 КоАП РФ ”Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ” ?

я опять вышел в пикет, но уже с совершенно пустым листом в руках

– Я 12 марта 2022 года вышел на антивоенный пикет в центр Иванова. В руках у меня был лист бумаги с тремя и пятью звездами. За это на меня составили протокол. Я не мог поверить, что началась война с Украиной. Я предполагал, что конфликт может обостриться, но я не представлял масштабов. Для меня война стала неожиданностью, несмотря на то что я давно интересуюсь политикой и реалистично оцениваю ситуацию в России. После начала полномасштабной войны мне хотелось выйти на улицу и выразить свою антивоенную позицию. Людей уже начали судить и сажать за антивоенные взгляды, поэтому я решил завуалировать свое высказывание. Я ничего не боялся, но я не хотел позволить им слишком легко привлечь меня к административной ответственности. Вызвать какую-то реакцию прохожих я не успел, потому что на этой площади дежурили сотрудники полиции. Они через минуту после начала пикета задержали меня и увезли в полицейский участок.

Спустя неделю я опять вышел в пикет, но уже с совершенно пустым листом в руках.

– Зачем вы вышли с плакатом, на котором ничего не было написано?

– Я решил узнать, как на эту акцию отреагируют сотрудники полиции. Они отвезли меня в участок, отняли лист и сказали, что я могу идти.

– Как обвинение доказывало свою версию, что на листе бумаги с восемью звездами, который вы держали в руках, когда стояли в пикете, были написаны антивоенные высказывания?

Они ответили, что задержали меня, потому что очень сильно испугались за мою жизнь

– Обвинение строилось на догадках и домыслах. В материалах дела были приведены бессмысленные аргументы. Мол, пятиконечная звезда – это широко распространенный идеологический символ военных. “В Советской России впервые использована на военной форме кронштадтских моряков, впоследствии символ использовался Рабоче-крестьянской Красной армией, с 1946 г. – Советской армией, вышеуказанный символ для большинства граждан ассоциируется с военной тематикой” – так написано в документе. Но на моем плакате звезды были восьмиконечными, а не пятиконечными.

По мнению обвинения, восемь звездочек схожи со словами “нет войне”, а мое задержание было законным, потому что оно могло вызвать противоправные действия в отношении меня со стороны тех, кто не был согласен с моей позицией. Я еще подавал иск с требованием признать действия полиции незаконными. Они ответили в объяснении, что задержали меня, потому что очень сильно испугались за мою жизнь.

– Как вы начали выходить на протестные акции?

– Мне было 17 лет, когда я начал протестовать. Я посмотрел антикоррупционные расследования Навального и стал выходить на митинги. В 2018 году на митинги Навального приходило очень много людей по меркам аполитичного Иванова – около 700 человек.

– Вы думаете, у Навального был шанс на большую поддержку людей в регионах?

– Скорее нет, чем да. Я участвовал в деятельности штаба Навального, был волонтером. Мы пикетировали, общались с прохожими. У меня осталось в памяти, что многие из них плохо отзывались о Навальном. Я не знаю, почему так, но это то, что я запомнил из тех времен.

Думаю, люди выходили на митинги Навального, потому что Путин уже много лет был у власти и народу просто хотелось чего-то нового. Навальный пытался донести до людей, что можно же жить как-то иначе, если добиться сменяемости власти. Навальный показал народу альтернативу сегодняшней власти, но народ её не принял.

– Как вы думаете, почему этот шанс не сумели использовать?

они готовы умирать и убивать из-за денег, которые платят воюющим против Украины

– Наверное, большинство людей боятся перемен, которые у них ассоциируются с 90-ми годами. Люди очень боятся бедности. Сначала власть их сделала бедными, а теперь они готовы умирать и убивать из-за денег, которые платят воюющим против Украины.

Мы с Ольгой Назаренко, активисткой и врачом из Иванова, погибшей два месяца назад, в апреле 2021 года, когда Навальный был в колонии и объявил голодовку, на митинге в его поддержку в центре города на площади повесили большой баннер – метров десять – со словами “Россия без Путина”. Когда меня полицейские задерживали, я лег на землю и сказал, что никуда я с ними не пойду. Они меня силой унесли в служебный автомобиль. На меня составили протокол по части 5 статьи КоАП 20.2.

– Вы не жалеете, что 5 лет отдали активизму в России, были вынуждены эмигрировать и сейчас не можете вернуться домой?

– Я делал все, что считал нужным и правильным. И совсем об этом не жалею. И, зная, чем все закончится, я бы поступил точно так же.

Обычный человек из Иванова может эмигрировать в Европу

– Как сложилась ваша эмиграция?

– Я решил уехать из России сразу после того, как мне вручили повестку в армию на срочную службу. Я понял, что откосить от армии у меня не получится. Я собрал вещи и улетел в Белград, потому что в Сербию граждан России пускают без визы. О политической эмиграции я никогда не думал. Я не был готов к срочной эмиграции. Она стала для меня шокирующим событием и стрессом. Хотя у меня уже был маленький опыт эмиграции, когда я из своего родного города переехал учиться в московский вуз. Мне на момент отъезда из России было 22 года, я уехал один, у меня почти не было денег. Никто мне не помогал в тот момент. Но я быстро и самостоятельно через группы в мессенджере нашел работу, когда еще был в России. Я начал работать почти сразу после того, как приземлился в Белграде. Зарабатывал физическим трудом. Денег мне хватило на жизнь. Никто из работодателей меня не эксплуатировал и не нарушал моих прав. Так что я могу сказать точно: обычный человек из Иванова может эмигрировать в Европу, найти работу и друзей.

– Хотите ли вы вернуться в Россию?

– Я скучаю по моей прошлой жизни в России. Но я бы хотел остаться в Европе, если у меня здесь все сложится. Мне бы хотелось приезжать в Россию повидаться с друзьями и близкими. Родители нормально относятся к моей эмиграции. Они считают меня взрослым человеком, способным делать свой выбор самостоятельно.