Мосгорсуд отклонил апелляцию на арест сопредседателя движения "Голос"

Мосгорсуд на заседании 15 сентября отклонил апелляцию на решение об аресте сопредседателя движения "Голос" Григория Мельконьянца. Он был арестован по статье об организации в России деятельности нежелательной организации. По этой статье ему грозит до 6 лет тюрьмы.

Мельконьянц был арестован в середине августа, за три недели до объявленного в России дня голосования. В уголовном деле утверждается, что "Голос", объединяющий наблюдателей за российскими выборами всех уровней, сотрудничал с Европейской сетью организаций по наблюдению за выборами. Организация была признана нежелательной в стране решением Генпрокуратуры в 2021 году. Мельконьянц вину отрицает.

Он и его защита настаивают, что "Голос" прекратил сотрудничество с Европейской сетью сразу после того, как она была признана нежелательной. Выступая в суде адвокат Михаил Бирюков заявио, что в материалах дела есть 250 страниц документов, где, по утверждению следствия, исследуется сайт "Голоса", но вместо этого там содержатся скриншоты с сайта Европейской сети, передаёт SOTAvision.

Сам правозащитник на заседании отметил, что что 20 лет занимается наблюдением на выборах, не планирует и никогда не планировал уезжать из страны, а следствие не представило суду доказательств того, что он может скрыться. "Уже месяц ко мне применена самая строгая мера пресечения. За это время, сам того не желая, познакомился с совершенно другой жизнью — тюремной", — сказал он.

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