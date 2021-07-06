"Не казался, а был народным". Рунет о Владимире Меньшове

Советский и российский режиссёр Владимир Меньшов умер от последствий коронавируса, его жена и звезда двух его фильмов Вера Алентова по-прежнему в больнице.

В сети много пишут о Меньшове, как водится, припоминают ему политические взгляды последних лет, но больше всё же говорят о творчестве.

Платон Беседин:

Нет слов у меня сейчас для чего-то внятного об этом замечательном человеке. Он был действительно великий режиссёр. И, что важнее, он был великий человек – принципиальный, искренний, у которого были свои идеалы и свои ценности; он не стеснялся отстаивать их. Это редкость, большая редкость. И особое мужество. И особый талант.

Маргарита Симоньян:

Все его фильмы знаю наизусть. Умный, добрый, старомодно интеллигентный, с потрясающим юмором, совершенно простой и не 'великий' в общении, и при этом Великий.

Как же больно-то. Вот уж действительно в груди прям жгет, прям жгет.

Аркадий Бабченко:

Ну и чтоб два раза не вставать - украинских френдов за стенания о том, какой Меньшов был хороший режиссер и какие офигенные он снял любви да голуби, буду в этот раз банить без вариантов. Потому что эти страдания по котам Матроскиным чот подзамумукали уже.

Борис Рожин:

После себя он оставил немало хороших фильмов и ролей.

Ну и конечно известный демарш с отказом вручать премию "Сволочам", который напомнил о том, что и среди прогнившей киношной тусовочки еще можно иногда встретить настоящую гражданскую позицию.

Лев Симкин:

Он не был своим для тех, которые всегда разделяют линию партии (ну не до конца своим – мог, например, завернуть от выдвижения на «оскар» плохой фильм Михалкова), и уж точно был чужим для несогласных, культурные люди воротили от него нос. Говорил, что «остановился где-то посередине между этими двумя стадами». Слово «стада» в этом контексте мне не нравится, да чего уж тут.

Его с юности никто не хотел признавать своим, вот в нем и сидела на них обида. Не взяли во ВГИК, в Школу-студию МХАТ – взяли, но на четвертый раз, не приняли ни в один московский театр. А он назло всем пробился в кинорежиссеры и поставил такие две с половиной картины («Москва», «Голуби» и добрую половину «Ширли-мырли»), которые, не побоюсь высоких слов, вошли в народ – всякий, и в «глубинный», и не очень – и остались в нем. Почти полвека всеобщей любви - для кино, которое, как известно, так быстро устаревает, это невероятно много. Ну а тем, кто относит его кино к низким жанрам, напомню слова Даниила Дондурея о том, что Меньшов, забегая на годы вперед, предвосхитил новое явление - постдок, гигантское расширение документального искусства. Речь о трижды руганой «Москве», которая так долго «слезам не верила», а сегодня, волей-неволей, возможно, поверит тем, которые прольются по ушедшему.

Елена Стишова:

Ушел Володя Меньшов - из тех людей, кому еще не время было уходить. Это добавляет горечи.

Вслед хочу сказать лишь одно: Владимир Валентиныч - из тех художников, по пальцам перечесть, которым дано было чувствовать свой народ. Это свойство таланта, этому нельзя научить и научиться. Он был бескомпромиссно искренен, честен до прямолинейности, не пытался угодить ни зрителю, ни начальству.

Володя, к тебе не зарастёт народная тропа. Твой шедевр "Любовь и голуби" никогда не заржавеет .

Светлая тебе память!

Сусанна Альперина:

"Москва слезам не верит", "Розыгрыш", "Любовь и голуби"... Три его фильма перевернули мою жизнь - знаю их наизусть - от первого до последнего кадра. Цитирую - к месту и не к месту. Стержень был у него такой, словно он - не Меньшов, а Большов. Светлая ему память. Навеки с нами.

Никас Сафронов:

Володя был великим режиссером, выдающейся личностью. Особая Единица. Оскароносец, заслуживший эту награду не за политику, а за историю о жизни простых людей, об их мечтаниях, любви, дружбе – за фильм «Москва слезам не верит». Кстати, я считаю, что и его «Любовь и голуби» тоже заслуживает «Оскара» - гениальный фильм с не менее гениальными актерами.

Ганна Оганесян:

До нас еще не сегодня дойдет, кем этот режиссер и актер был для российского кино. Но ясно одно, никто и никогда не сможет повторить ни жанра, ни интонации, ни особенного юмора его фильмов. Облом постигнет каждого, кто надумает ваять "ремейки"или рискнет повторить манеру игры актеров в его фильмах. И его ужасно жалко, и его родных, и всех нас. Вечная память и на этот раз, уверена, это не привычные слова. Вечная.

Екатерина Барабаш:

Мне кажется, что такой долгий успех фильма "Москва слезам не верит" вот в чем: впервые советский режиссер не пытался рассказать сказку с честной миной. Советское кино всегда было ужасающе серьезным (комедии — не в счет) и отлакированным, но лакировка выдавалась за красивую правду. Меньшов же предъявил свою картину публике так, как и надо было представлять, — как сказку. Это была совершенно не свойственная нашему кино честность, когда никому не предлагалось верить в красивую фантазию. И зритель это почувствовал.

Роман Супер:

Прочитал, что фильм Меньшова «Москва слезам не верит» был показан президенту США Рональду Рейгану перед его первой встречей с Горбачёвым: для того, чтобы он мог лучше понять русскую душу, увидев достоверный рассказ о советской жизни. Рейгану так понравилось кино, что он посмотрел его восемь раз.

Думаю, я смотрел этот фильм примерно столько же раз. Понять до конца русскую душу мне это вряд ли помогло — у русской души, кажется, конца просто нет. Но понять, чем великое кино отличается от любого другого — точно. Покойтесь с миром, мастер.

Марина Птушкина:

"Оскара" Меньшову присудили за мейнстримовскую мелодраму "Москва слезам не верит" в 1981 году. Сказать "Меньшов получил Оскар" мы не можем: наши негодяйские держиморды-чиновники не только не отпустили его на церемонию, но даже не сообщили режиссёру о победе. О награде он узнал СЛУЧАЙНО. Нет, ну каково? Возможно ли такое ещё хоть в одной стране мира? Тебе присуждают самую известную в мире кинонаграду, а ты и не знаешь...

К фильму "Москва слезам не верит" у зрителей разное отношение. Кто-то считает его сладкой сказочкой, говорит: "враки, так не бывает, ни таких слесарей, как Гоша, ни любви между директором фабрики и слесарем... Нам опять навешивают..."

Но эта сказка хороша, и хорошо снята. Типажи и приметы времени схвачены отлично. Американцам картина глянулась из-за того, что это советский вариант одного из излюбленных американских киносюжетов: история Золушки. Селф-мейд вумен, оказывается, такое и в СССР возможно!

Главный фильм в судьбе Меньшова - это конечно "Любовь и голуби". Вот фильм, который способен никогда не надоесть! Как сработали все актёры! Ведь и вправду инфаркт микарда и вот такой рубец можно заработать, смотря фильм в двадцатый раз, звонко смеясь и поражаясь мастерству всех, всей съёмочной группы! Проходят десятилетия, жизнь изменилась чуть ли до неузнаваемости, а раисы захаровны всё так же ищут, кого бы подхватить на курорте, старички всё так же тайком от жен опрокидывают рюмку самогона и сдувают пену с разливного пива, а нади всё так же хлопочут по дому и прощают, прощают, прощают. Потому что умеют любить и прощать. "Любовь и голуби" безусловный шедевр, masterpiece на все времена.

Михаил Виноградов:

«Любовь и голуби» удивительны тем, что невозможно понять, чего больше в авторском взгляде на советскую деревню – обожания и крайне прохладной невосторженности. И как их вообще друг от друга отделить. «Ширли-мырли», конечно, затянут, но все же один из лучших российских фильмов 90-х – весьма нещедрых на шедевры после эпохальных 70-80-х. Да и снять такой Веру Алентову в 53 – одновременно героизм и авантюра.

Тамара Эйдельман:

Я не буду ничего писать про политические взгляды Владимира Меньшова, потому что не хочу участвовать в той уже, увы, традиционной вакханалии на костях, которая, очевидно, сейчас развернется.

Но я могу сказать, что мне нравится фильм «Москва слезам не верит», мне кажется, что в этой доброй сказке рассказано много верного и о нашей жизни, и о советской эпохе, и о женских судьбах.

Мне нравится фильм «Любовь и голуби» — еще одна сказка, только грустная, рассказывающая о человеческом одиночестве. Кстати, как прекрасно играют в обоих фильмах.

И я невероятный фанат фильма «Ширли-мырли». Увы, так и не исполнилась моя мечта — я хотела когда-нибудь подробно и неторопливо смотреть его со своими учениками и выявлять с ними те черты 90-х годов, которые так четко и ясно запечатлел этот фильм.

Марина Королева:

Не "Москва слезам не верит" и не "Любовь и голуби", а "Ширли-мырли" - вот что я пересматривала у Меньшова не раз и не два, с восторгом. Мне-то кажется, что это не вполне кино - при том что кино, конечно, и отличное. "Ширли-мырли" - это такой свиток, разматывающийся в будущее. И всё там предсказано было на ближайшие российские двадцать пять лет, со всеми основными персонажами, со всем сумасшедшим хаосом, алмазами в капусте, милиционерами, судами, с "прости меня, Васенька, дуру грешную", Иваном Израилевичем, Васькой Кроликовым...

Хорошо, что я не киновед и мне всё можно. Это гениальное кино. Недооценённое, не понятое до конца. О том, какое там нереальное созвездие актерское, уж молчу. Не помню больше ни одного такого фильма.

Александр Горбачёв:

кстати, в некотором смысле умер президент прекрасной России будущего, где все россияне будут год жить на Канарских островах. то есть уже не будут.

Юрий Васильев:

Шостакович написал главное произведение о тридцать седьмом годе в 1937 году — Пятую симфонию. Меньшов снял "Ширли-мырли" в самой середине девяностых. С тех пор многие так и разговаривают об изначальных годах новой России — комедией Меньшова 1995 года да чуть более поздними драмами Балабанова; "Брат" — 97-й, через два года, через целую вечность по тем временам.

Все остальное появилось после. Но никак не вместо, несмотря на четверть века с лишним после премьеры "Ширли-мырли".

Соблазнительно, конечно, было бы сказать, что дать киноречь новой России мог только тот, кто помог нам проговорить финал предыдущей страны. "Розыгрыш", "Любовь и голуби", "Оскар" за чисто внутреннюю историю "Москва слезам не верит", наконец — при той санкционной обстановке, куда резче нынешней.

Но это неточно. А вот суметь плюхнуться в новое время с головой, нырнуть до его дна и достать оттуда алмаз "Спаситель России" — это бесспорная заслуга Владимира Меньшова. Его заслуга и наше умение понять, чем были те годы. Каким именно балаганом они были — в том числе.

Вадим Заварухин:

Владимир Меньшов мне запомнился по фильму "Собственное мнение" (1977г.). Немного странно, что подростку понравился фильм на т.н. производственную тему. Однако же.

Дело в том, что, несмотря на дежурную тему и не особо оригинальный сюжет, фильм был без унылого пафоса, легкий, остроумный, что, конечно, заслуга В.Черных, в паре с которым через два года Меньшов сделал свой лучший, на мой взгляд, фильм.

Герой Меньшова в "Собственном мнении" - во многом предтеча Гоши: те же уверенность и прямота, нонконформизм, проницательность, юмор и особая интеллигентная маскулинность.

Николай Карпицкий:

Владимир Меньшов – человек, которого можно назвать старейшим советским гопником. И это не будет оскорблением, потому что он был гопником не просто в силу характера, а по убеждению. Силой своего таланта он возвысил гопника до идеала настоящего мужчины, кого должны добиваться женщины, и кому должны подражать мужчины. Идеал гопничества лежал в основе советского общества, но мало кто мог так его эстетически преподнести. Поэтому фильм про гопника получил Оскар. Через десять лет после оскароносного гопнического фильма над гопнкиами будут смеяться, называть «шариковыми», а советская система рухнет. Однако сейчас произошла реставрация режима, и гопники вновь в почете, потому Меньшов снова оказался востребованным.

О мертвых либо хорошо, либо ничего. Но думаю, что я тут не сказал ничего такого, что могло бы оскорбить знаменитого режиссера и актера или с чем бы он не согласился, ибо он был искренен в своем идеале гопничества.

Андрей Плахов:

Меньшов не был любимцем кинокритиков, и я не исключение. Странным образом мы с Еленой, едва начав свою московскую профессиональную жизнь, оказались по редакционному заданию (кажется, то была «Учительская газета») на съемках фильма «Розыгрыш». Впечатление оcталось совсем не романтическое, оно разбило многие наши киноиллюзии. Режиссер-дебютант Меньшов никак не мог справиться с юными исполнителями и отснять крошечный эпизод вечеринки одноклассников. Шли бесконечные дубли одной сцены с ключевой фразой «Даша принесла крюшон. Это очень хорошон». Мы подумали, что режиссер бездарен, а кино будет полной лажей: кто из школьников на домашней вечеринке в 1976 году пил «крюшон»?

Однако фильм вышел вполне приличным. И научил меня более тонко чувствовать зазор между процессом и результатом. А «Москва слезам не верит» вообще сбила отечественную критику с ее конька. Не помню точно кто, чуть ли не Майя Туровская, посмотрев на «Мосфильме» рабочий вариант будущей оскароносной мелодрамы, сказала: «Нет, такой финал невозможен. Его просто не может быть, его надо менять». Но этот финал остался в истории кино как пример смелости, не боящейся быть смешанной с пошлостью и именно в силу этого нахального бесстрашия побеждающей. Не только на «Оскаре», но и в сердцах сотен миллионов зрителей (аудитория, реально сопоставимая с голливудским блокбастерами). Между тем Меньшов узнал об «Оскаре» из сообщений радио, в Голливуд его никто не отправил.

Я помню несколько его поступков, тоже свидетельствующих о смелости – неважно, попадали они «в струю» или нет. На Пятом съезде кинематографистов Меньшов подверг резкой критике фильм Бондарчука «Красные колокола» и попытки представить его крупным достижением. После этого мы с ним вместе работали в Конфликтной комиссии, освобождали фильмы с цензурной «полки». И я ему за это благодарен. Нет, как режиссер он и в дальнейшем не покорил меня, и все равно его фильмы резко отличаются от приглаженного, выстроенного по правилам кино. Он нарушал правила, создавал свои, иногда это работало, иногда нет, но именно живой энергией личности – некомформной и некомфортной – был интересен. И даже его политические метаморфозы, хочется думать, были не следствием конформизма, а имели другую природу, но обсуждать это здесь и сейчас нет большого смысла.

Максим Кантор:

Меньшов не старался быть "народным", не прикидывался патриотом, не старался казаться проще и доходчивей, чем есть; он просто жил, не притворяясь, не умея "казаться".

Быть "народным" - вовсе не значит выражать приятные условному "народу" клише. Если разобраться, народные "клише" выдумал не сам народ, а те политики, которые под народ подстраиваются.

Володя не мог бы предстать иным, чем он есть от природы, хотя бы потому, что не сумел бы выдумать образ, отличный от собственного, органичного. Странное качество для артиста: он совсем не умел притворяться.

Чтобы лицедействовать, надо уверить самого себя в том, что есть низкий жанр и высокий жанр, - мол, есть благородная трагедия и есть пошлая мелодрама.

Меньшов не различал величественного и вульгарного, как не различает этого народная культура.

Вульгарное часто оказывается величественным, в эпосе вульгарное смешивается с великим легко, а великое порой кажется нам пошлым.

Желание "казаться" было Володе не свойственно.

Подлинное не обращает внимания на то, как оно выглядит со стороны: вульгарным? великим? пошлым? трогательным?

Бывают люди фанерные, склеенные или составленные из кусочков; Владимир был цельный человек, словно вырезанный из единого куска дерева. Кряжистый, неудобный, упертный в землю, с широкими корнями.

С добрейшими голубыми глазами.

Дружба с Меньшовым - подарок.

Все было очень просто. И очень непросто. Так, как оно и должно быть в жизни.