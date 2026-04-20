Не менее 10 человек пострадали после российских ударов по Украине

В результате российских ночных ударов в Украине пострадали не менее 10 человек, следует из заявлений чрезвычайных служб. По данным Генштаба ВСУ, Россия выпустила по Украине более 100 ударных беспилотников, не удалось сбить 28 из них, они ударили в 18 локациях, а обломки сбитых беспилотников упали в 6 местах.

Как минимум шесть человек пострадали в Днепропетровской области, сообщает ГСЧС Украины. В результате обстрела частично разрушены частные жилые дома, пятиэтажка, несколько предприятий и инфраструктура. В Кривом Роге пострадали объекты инфраструктуры.

В Броварском районе Киевской области, по данным властей, после обстрела дронами пострадал один человек. Дроны попали в несколько жилых зданий, включая многоквартирный дом. Ещё трое людей пострадали а результате российского обстрела в Харькове. Один из дронов попал в жилой дом, возник крупный пожар.

Власти Херсонской области сообщают, что российские военные сбросили бомбы на село Белозерка. В результате были полностью или частично разрушены около 20 жилых домов, но никто не пострадал.