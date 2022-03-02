"Не могу молчать!" Интеллигенция за войну и против нее

В России появляется все больше коллективных писем против войны России в Украине: такие обращения к президенту Владимиру Путину подписали представители творческой интеллигенции: учителя, журналисты, сценаристы, художники, шекспироведы. Против войны высказываются поэты и музыканты, издатели и книгораспространители. На этом фоне появившееся во вторник в “Литературной газете” обращение писателей России, поддерживающих войну, вызвало волну общественного возмущения.

Это обращение называется "Кто хочет жертв?" В нем война с Украиной называется "специальной операцией нашей армии в Донбассе и на территории Украины", а ее целью объявляется "скорейшее прекращение кровопролития и страданий мирных людей". "Специальная военная операция, проходящая сейчас в Донбассе и некоторых частях Украины, назревала давно. Запад не оставлял попыток так или иначе уязвить Россию, очернить ее и в конце концов расчленить. Этому есть многочисленные свидетельства: от рассекреченных военных планов НАТО по уничтожению России и постоянных нагромождений лжи американскими телеканалами до физического устранения выступивших против фашистcкой идеологии людей на Украине."В обращении также указывается, что ее авторы любят украинский народ, песни и кино и не хотят, чтобы ею "правили нацисты".

Под письмом подписались около 300 литераторов, среди них Сергей Лукьяненко, Лев Новоженов, Юрий Поляков, Евгений Попов, Евгений Рейн.

Свою позицию в интервью Радио Свобода изложил один из подписантов, главный редактор журнала "Наш современник" Святослав Куняев:

Христопродавцы украинской национальности продают Украину западному миру

- Несколько лет тому назад у меня вышла книжечка моих размышлений об Украине. Я там проходил в свое время военную подготовку. Украинцев я знаю, интеллигенцию украинскую знаю, со всеми их крупными поэтами я был знаком, начиная с Бориса Олейника. Вот мы в следующем номере стихи печатаем Бориса Олейника о том, как продают христопродавцы западному миру Украину, христопродавцы его национальности, украинской. Он их терпеть не мог, эту продажную украинскую клику, которая до сих пор руководит Украиной, и которая истребляет русскую жизнь в Луганске.



- Я последние десять месяцев жила в Киеве, я русский человек, я говорила по-русски, и меня там никто не истреблял. С чего вы взяли, что русских где-то в Украине истребляют?



- Потому что у меня в журнале в последнее время печатались люди, которые хорошо знают украинские дела, в частности Захар Прилепин. Я думаю, что он лучше вас и всей вашей б***ской Свободы вместе взятой, знает, что творится на оккупированном этом кусочке земли, на луганском.



- А вы сейчас следите за новостям? Вы видите, что украинские дети сидят по бомбоубежищам? Почему Россия бомбит Киев и другие украинские города?

Вся наша история связана с борьбой с коллективным Западом

- Я вам все сказал! Потому что вся наша история связана с борьбой с коллективным Западом, который сейчас поддерживает украинскую хунту. Украина заткнула рот всем объективным средства массовой информации. Вы знаете прекрасно, что там были закрыты телевизионные каналы. Вы что, первый раз от меня это слышите? Я поддерживаю освободительную войну двух украинских областей, примкнувших географически к России, и не только географически, но и мировоззренчески.



- Вас кто-то заставил подписывать это письмо или вы сами это придумали?



- Мало того, я еще, между прочим, и Пушкина приспособил. Рядом с этим письмом, которое скоро будет напечатано в журнале "Наш современник", я еще Пушкина "Клеветникам России" напечатал на обложке, когда он вопрошает, пишет об этом западном мире:



И ненавидите вы нас…



За что ж? ответствуйте: за то ли,



Что на развалинах пылающей Москвы



Мы не признали наглой воли



Того, под кем дрожали вы?



За то ль, что в бездну повалили



Мы тяготеющий над царствами кумир



И нашей кровью искупили



Европы вольность, честь и мир?



Привет передайте! И не выбрасывайте этот мой кусок!



Письмо с протестом против военных действий в Украине и призывом к их немедленному прекращению разместили в сети российские "книжники":

инициаторы и участники военной агрессии должны лишиться своих чинов и званий и предстать перед судом

"Мы, российские книгоиздатели, книготорговцы, редакторы, переводчики, критики, иллюстраторы, дизайнеры, верстальщики, корректоры, печатники, библиотекари, букинисты, протестуем против войны, развязанной властями Российской Федерации в Украине. Война должна быть немедленно прекращена, а инициаторы и участники военной агрессии должны лишиться своих чинов и званий и предстать перед судом. Книга — одна из главных форм сохранения и передачи человеческого опыта. И весь этот накопленный за века опыт учит нас: война - это преступление, а ценность человеческой жизни безусловна. Войну нужно остановить!", - говорится в обращении.





"Colta.ru" опубликовала обращение российских музыкальных журналистов. "24 февраля 2022 года войска Российской Федерации вторглись в Украину. Это подтверждают множественные свидетельства с разных сторон. Самое главное, это подтверждают живые люди, наши друзья, родственники и коллеги по всей Украине, с которыми мы общаемся, и которые сейчас находятся под обстрелами. Мы требуем немедленного прекращения огня и выведения российских войск с ее территории".

В поддержку Украины высказался музыкант Борис Гребенщиков

Против войны - актер Олег Басилашвили и другие деятели российской культуры



Дирижёра-постановщика Ивана Великанова отстранили от руководства оперой "Свадьба Фигаро". Это произошло после его "антивоенной" речи перед началом оперы. Об этом дирижер сообщил на своей странице в Facebook.



Дирижёр обратился к зрителям 25 февраля. Перед началом оперы "Свадьба Фигаро" он призвал всех к миру и исполнил отрывок из "Оды к Радости" Бетховена.

О своих мотивах и чувствах Иван Великанов рассказал Радио Свобода:

если война не прекратится, то никаких спектаклей больше не будет

– Я совершенно не ожидал такой мощной реакции на мое выступление. Меня очень расстраивает то, что на нижегородский театр обрушился шквал каких-то обвинений, какая-то тенденция в сторону бойкота. Мне кажется, это несправедливо. У нас прекрасный коллектив, и этот спектакль "Падающая гора", который мы поставили вместе, мне очень дорог. Я считаю, что этот спектакль заслуживает всяческой поддержки и одобрения, а не наоборот. По поводу того, что я сделал – это была чисто моя инициатива, никто на меня давления не оказывал. Я это сделал под воздействием тех новостей, которые мы все получили 25 февраля. Весь мир проснулся несколько удивленным, скажем так, я просто не мог не отреагировать… Цитируя Льва Николаевича Толстого, это тот самый случай, когда, что называется, я не могу молчать. Моя речь - это просто вербальное продолжение письма, что мы, артисты и музыканты, против войны. Это письмо подписано многими моими коллегами, занимающими вполне серьезные руководящие должности и посты в стране, это письмо подписали многие и многие люди.

–Почему вы сыграли именно "Оду к Радости"?

– Я считал, что я должен высказать абсолютно очевидную мысль – что мы просто не хотим войны, что, если война не прекратится, то никаких спектаклей больше не будет. Я так и сказал публике, что "вы пришли на спектакль о мире, о жизни, о любви, но в мире, увы, наоборот, смерть и ненависть. После этого мы сыграли "Оду к радости" Бетховена. Тут есть небольшое недоразумение - почему-то многие это интерпретировали как гимн Евросоюза. Я не вижу в этом чего-то страшно предосудительного. Я не привык считать, что на Западе у нас какие-то враги и так далее, я как-то привык, что мы все ездим туда выступать, и для меня довольно странна какая-то другая модель мира. Но в любом случае я играл эту музыку, о чем я и сообщил публике, как символ мира, потому что никто лучше Бетховена это не выразил. Вообще, мне кажется, это такая общечеловеческая ценность – "Ода к Радости". И мы знаем исторические примеры, когда она звучала именно в этом контексте.



– А вы слышали, что группа российских писателей написала письмо в поддержку войны в Украине, и это письмо опубликовано в "Литературной газете"? Как вы думаете, почему сейчас некоторые люди поддерживают то, что Россия делает в Украине? Они делают это от чистого сердца, их заставляют это сделать?

Культура пропаганды в России развита мощно

– Думаю, что у разных людей мотивы очень разные. Кто-то делает это из конъюнктурных соображений, кто-то действительно верит. А что, в Советском Союзе было иначе? Какие-то люди верили в его ценности. Культура государственной пропаганды в России развита очень сильно и мощно. Даже у меня есть много знакомых, которые считают, что это необходимая военная операция. Но при этом дальше разговор у нас не клеится, потому что на вопрос, как можно проводить военную операцию в чужой стране, какая бы она ни была необходимая, уже ответа нет. Они не знают, что тут дальше можно ответить. Я только надеюсь на то, что каким-то образом власти предержащие одумаются. Я абсолютно уверен, что в ходе эскалации конфликта пострадают абсолютно все, и уже это происходит. Можно вспомнить "Легенду о великом инквизиторе" и слезинку ребенка, это самое банальное, что приходит в голову, потому что гибнут люди. Если какие-то люди не считают, что именно это самое важное - остается надеяться, что этих людей меньшинство. Это страшно - когда огромное количество людей начинает погибать, при этом абсолютно не желая зла ни себе, ни окружающим, - говорит дирижер Иван Великанов.​