Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Представители духовенства РПЦ призвали стороны остановить войну в Украине

Киево-Печерская лавра

Представители духовенства Русской православной церкви призвали остановить войну в Украине, обратившись "ко всем, от кого это зависит". В открытом письме священники и дьяконы заявили, что "братоубийственная война" приведёт в пропасть отношения русских и украинцев и о своей скорби об испытании, которому "незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине".

Обращение распространяется в сети 1 марта. На момент публикации новости его подписали 83 человека. В нём подчёркивается, что подписавшие обращаются "от своего имени", то есть, не от лица церкви — это священникам запрещает каноническое право. В тексте авторы выражают желание, чтобы "все воины - и российские, и украинские" вернулись в свои дома. "Мы уважаем богоданную свободу человека, и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока", — говорится в обращении.

Текст появился на фоне растущей внутрицерковной критики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). Его обвиняют в том, что он не высказал достаточно чёткой антивоенной позиции после начала войны в Украине. На момент публикации новости на главной странице сайта Московского патриархата не было ни одного упоминания о войне.

На этом фоне на сайте Сумской епархии, находящейся в самом сердце исторической РПЦ, появилось заявление священников о том, что они перестают поминовение патриарха в ходе церковных служб. На церковном языке это фактически означает, что священники не признают его частью церкви. "Мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти", — говорится в их обращении.

Они подчеркнули, что продолжают считать себя частью входящей в РПЦ Украинской православной церкви Московского патриархата и выразили поддержку её предстоятелю митрополиту Онуфрию (Березовскому), осудившему агрессию.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG