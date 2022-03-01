Представители духовенства Русской православной церкви призвали остановить войну в Украине, обратившись "ко всем, от кого это зависит". В открытом письме священники и дьяконы заявили, что "братоубийственная война" приведёт в пропасть отношения русских и украинцев и о своей скорби об испытании, которому "незаслуженно подвергнуты наши братья и сестры в Украине".

Обращение распространяется в сети 1 марта. На момент публикации новости его подписали 83 человека. В нём подчёркивается, что подписавшие обращаются "от своего имени", то есть, не от лица церкви — это священникам запрещает каноническое право. В тексте авторы выражают желание, чтобы "все воины - и российские, и украинские" вернулись в свои дома. "Мы уважаем богоданную свободу человека, и считаем, что народ Украины должен делать свой выбор самостоятельно, не под прицелом автоматов, без давления с Запада или Востока", — говорится в обращении.

Текст появился на фоне растущей внутрицерковной критики предстоятеля РПЦ патриарха Кирилла (Гундяева). Его обвиняют в том, что он не высказал достаточно чёткой антивоенной позиции после начала войны в Украине. На момент публикации новости на главной странице сайта Московского патриархата не было ни одного упоминания о войне.

На этом фоне на сайте Сумской епархии, находящейся в самом сердце исторической РПЦ, появилось заявление священников о том, что они перестают поминовение патриарха в ходе церковных служб. На церковном языке это фактически означает, что священники не признают его частью церкви. "Мы с особой скорбью вынуждены признать, что в эти страшные дни Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл никак не осудил агрессивные действия российской власти", — говорится в их обращении.

Они подчеркнули, что продолжают считать себя частью входящей в РПЦ Украинской православной церкви Московского патриархата и выразили поддержку её предстоятелю митрополиту Онуфрию (Березовскому), осудившему агрессию.