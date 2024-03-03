Не молчите! Анна Розэ – о важности политических дискуссий

Трудно сказать, почему в России не сформировалась культура спора, однако то, что ее не существует, можно констатировать определенно. При этом дискуссия – важный инструмент построения гражданского общества, а сегодня именно споры необходимы для того, чтобы осознать, во что превратила страну война в Украине.

В российской традиции тот, кто затевает споры, считается невежливым, невоспитанным, асоциальным. В демократических странах спор – неотъемлемый атрибут свободы. В Германии к политику-спорщику относятся положительно, если он, конечно, следует определенным правилам. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер призывал граждан: "Всем нам следует спорить о политике в социальных сетях, на работе, в пивной и во время семейного ужина".

во время преступной войны, которую развязала Россия, особенно нужен спор

Представьте, что российский гражданин затевает за ужином политический спор. Скорее всего, он услышит от близких: "Давай сменим тему. Я не хочу говорить о политике". В Советском Союзе о политике не принято было спорить, потому что для обычных людей ее не существовало. Может быть, поэтому и не удались демократические перемены в России?

Сейчас, во время преступной войны, которую развязала Россия, особенно нужен спор. Когда я призываю россиян не молчать, мне говорят, что это невозможно из-за репрессий. При этом такое мнение высказывают люди, не готовые отстаивать свое мнение даже в кругу близких людей. Страшно, что они отвернутся? Страшно, что спор приведет к расколу? А если наоборот? Почему не использовать шанс?

У меня на книжной полке стоят три брошюры: "Говори об этом!", "Вмешивайся!", "Не молчи!". Обычные книжки, которые продаются в немецком магазине. Мы купили их для себя и для наших детей как некий "партийный билет" демократа. Эти брошюры напоминают о том, что только наше повседневное мужество поможет спасти демократию, не даст ей погибнуть в тревожное время подъема популистских и правых течений. Эти брошюры напоминают, что мы в ответе за общество, в котором живем. Следует заботиться о том "полисе", в котором мы существуем. Иначе мы – не общество, а недоразвитое собрание индивидуумов, которые "не говорят о политике". Не говорят о своем обществе, о своей жизни в нем.

Политическая борьба в России ассоциируется только с одиночным пикетом, а не с бесстрашием пойти против течения, начать спор, рискуя стать изгоем. Но как же без слов понять, кто вместе с тобой? Вместе легче бороться, а чтобы найти единомышленников, надо начинать и вести дискуссию.

Без разговора невозможно объединение. Самый важный страх, который нужно преодолеть каждому россиянину, – это страх заговорить. Многие сравнивают ситуацию в России с романом Оруэлла "1984". Но Оруэлл писал не только об ужасах тоталитарного режима. Он был уверен, что общение помогает сопротивляться. Говоря друг с другом о творящемся зле, люди проявляют свое стремление к свободе, к борьбе против угнетения. Только как бороться, если все вокруг считают спор "моветоном", а стремление не вмешиваться – проявлением "воспитанности"?

В России отсутствует традиция дискуссии "о политике". Видимо, рабское сознание сформировано годами диктатуры. Даже сейчас, когда масштаб репрессий невозможно сравнивать со сталинским, многие боятся говорить. Просто говорить друг с другом даже о том, что у кого-то на войне погиб сын или муж. Просто задавать себе вопрос, зачем и кому это нужно.

Надо заставлять себя спорить. Те, кому не безразлична Россия, должны понимать важность спора. Без политической борьбы невозможно выяснение мнений. Без спора невозможно прийти к консенсусу. Без цивилизованной культуры дискуссии невозможно начать спор.

Разногласия в оппозиционном движении зачастую приводят к тому, что активисты начинают ненавидеть друг друга, забывая общую цель – свержение режима, прекращение войны, построение демократии в России. Исключать и клеймить вместо того, чтобы дискутировать, – этому мы научились в СССР, это наследие диктатуры. И это наша слабость. Вместо того, чтобы дискутировать, оппозиционные политики поворачиваются друг к другу спиной, исключают друг друга из сферы своих политических интересов.

Призыв к прекращению спора по сути своей недемократичен. Он ведет в тупик, в тоталитарное государство, где не принято "высовываться" и все обязаны смотреть в одном направлении.

Дискуссия способна вывести страну из столетнего летаргического сна

"Политическая культура начинается с дебатов. Наши споры определяют наши действия. Тот, кто хочет жить в мирной стране, не должен терпеть насилие в языке", – призывал Штайнмайер на мероприятии, посвященном культуре демократической дискуссии. Время, когда российские политики задумаются о значении и стилистике спора, видимо, еще не пришло. Пока и само слово "спор" неохотно используется в среде критиков путинского режима. Считается, что лучше всем придерживаться одного мнения, иначе борьба против Путина окажется под угрозой.

Но если цель тех, кто выступает против режима, – построение демократического общества, а не просто абстрактное свержение Путина, необходим политический спор. Из этого спора вырастут сообщества единомышленников, которые потом смогут сформировать движения и партии.

Первый шаг к этому, конечно, – преодолеть свой маленький бытовой страх. "Я не боюсь, и вы не бойтесь", – призывал Навальный из тюрьмы. Можно начать не бояться в малом. Говорить и дискутировать с окружающими. И тогда для того, чтобы найти единомышленников, не придется становиться в очередь для поддержки системного кандидата Надеждина. Тогда удивительным образом окажется, что в твоем дворе, на твоем курсе, в твоей конторе, в твоем доме есть единомышленники, с которыми можно объединяться.

Преодоление страха перед критикой, спором и противоречиями было бы крупной внутренней победой оппозиционных политиков. Аргументированная, цивилизованная дискуссия вместо оскорбления соперников стала бы значительным прогрессом.

Именно столкновением мнений живет демократия. "Мы должны вести демократический спор друг с другом так, чтобы мы могли на следующий день прямо смотреть в глаза нашему сопернику, – напоминает президент Германии. – Демократы обязаны развивать цивилизованную культуру спора".

Я не считаю эти слова банальными. Однако боюсь, что они могут показаться несвоевременными и наивными российским оппозиционным политикам. Надеюсь, придет время осознания важности политических дебатов для преодоления косности и отсталости России. Дискуссия способна вывести страну из столетнего летаргического сна. Для этого надо говорить с народом, спорить и не бояться отпора. В начале было слово, и началом будет спор.

Анна Розэ – берлинский журналист, корреспондент Радио Свобода в Германии



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