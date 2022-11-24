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Время Свободы

"Не нужно их слушать и смотреть". Песков о программах Соловьёва

Информационный дайджест "Время Свободы", 24 ноября

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Время Свободы - Темы дня 24.11.2022
by Радио Свобода

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Россия за последние сутки выпустила по Украине не менее 70 ракет, более 50 из них были сбиты силами украинских ПВО;

Российские удары по Украине оставили без света значительную часть Молдовы;

Начался суд по делу оппозиционного российского политика Ильи Яшина, обвиняемого в распространении "фейков" о российской армии;

Премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать декларацию саммита ОДКБ;

Дмитрий Песков не рекомендует смотреть политические программы на российских телеканалах.

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