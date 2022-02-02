Не от моего имени. Елена Фанайлова – об антивоенных инициативах

В последние дни на фоне угрозы русского вторжения в Украину, подтвержденного не только дипломатическими заявлениями, но и гугл-картинками скопления войск на границе, и белорусскими карточками, которые показывают, как готовится будущее “союзное государство” к учениям, я вижу всё больше постов в российском секторе фейсбука с мемом "Не от моего имени". Как мы понимаем, первоисточник связан с войной США во Вьетнаме и массовым протестом американцев против той войны, который во многом заставил её прекратить. С той поры лозунг многократно использовался в разных политических ситуациях, от реакций на югославские войны до израильско-палестинскго конфликта, от мировых антитеррористических сюжетов до флагов защитников русской концепции Донбасса.

Русский флэш-моб, безусловно, связан с реальной возможностью войны, что почувствовали ответственные граждане, и я их поддерживаю. Но сомневаюсь, понимают ли они на самом деле, что такое “тревожный чемоданчик”, понимают ли вообще чувства людей в Украине. Людей, морально готовых к бомбежкам Киева и танкам в Харькове, к разрушению домов, эвакуации, панике, к потере своего обычного живого мира, к статусу перемещенных лиц или новых заключенных “на подвалах”. Никто не отменял “пятой колонны” в Украине, силовиков, проигравших на Майдане, но затаившихся до поры, или просто сочувствующих "Русскому миру", которые чувствуют себя ущемленными из-за ошибок своей власти, они агрессивны и злопамятны. В случае российского имперского военного реванша такие персонажи будут мстить, и жестоко.

Предлагаю представить, друзья мои, что вас убьют

Предлагаю представить, друзья мои, что вас убьют. Просто случайно, в техническом процессе русского вторжения в Украину. Оружие же не понимает, вдруг ты за русских, а не за "бандеровцев", оно просто убивает. Тупо и безразлично к тебе персонально, оно лишает тебя жизни, твоей главной ценности, твоего смысла, ума, эмоций, памяти, любимых людей. Смерть в её адском смысле не могла бы придумать лучшего, чем картинка "войска на границе".

Из этого понимания в своей ленте фейсбука я задала простой вопрос для русского сегмента антивоенного движа. Цитирую:

"Читаю посты с хештегами #нетвойне и #неотмоегоимени, с отсылками к советскому детству и его антивоенному пафосу. Любопытны попытки психологизации и даже медикализации политического поведения первого лица страны. Вопросы: я понимаю, что "не от моего имени" почтенный мем, но если не от вашего, то от чьего? Если первое лицо страны, как вы полагаете, не в порядке, означает ли это, что вы снимаете с себя ответственность за его действия? Существует ли возможность перевести личную позицию в политическую плоскость?"

Ниже – один из лучших и совестливых ответов: “Это выкрики отчаяния. Да, положение страшное и унизительное. Лошади понесли, карета с бешеной скоростью катится в пропасть, по дороге давит людей, а пассажиры высовываются из окна и кричат: "Мы не виноваты!" Лично я свою вину как гражданина страны чувствую, признаю, терзаюсь бессилием. Однако личную ответственность за действия власти нести не могу: я их не выбирала, протестовала и протестую, как могу. Но вы не хуже меня знаете, что партий и свобод в стране нет давно. Всевозможные письма написаны, подписаны, но вряд ли пригодятся даже в качестве индульгенций. Лично мне было бы легче сидеть в тюрьме. Необходимость перевести личную позицию в общественную есть, а возможности я не вижу”.

А теперь напомним. Антивоенные демонстрации в России (2014, вторжение в Крым) закончились арестами и судебными делами для демонстрантов. Последний массовый антивоенный протест был связан с маршем памяти Бориса Немцова. Последний массовый протест в поддержку Алексея Навального (в том числе с украинскими флагами) в Москве год назад закончился арестами демонстрантов и разгромом структур ФБК, все они теперь объявлены экстремистскими и террористическими. Антивоенное движение в России (назовем вещи своими именами: уберите войска от Украины) возможно не только при частном понимании граждан, что война есть зло. К сожалению, это вопрос слабости русского гражданского общества. Если признать, а это нелегко, что русская власть сегодня – это власть оккупантов, захвативших Россию (ради наживы), то нам понадобится опыт французского и польского антигитлеровского сопротивления. Горизонтальные связи. Новые герои. Новая политическая повестка. Чтобы не было войны, надо всё начинать сначала.

Елена Фанайлова – журналист Русской службы Радио Свобода, Киев



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