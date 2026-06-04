"Не перегнули палку"

Ситуация в экономике выправляется, и об этом говорят налоговые поступления, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) министр финансов РФ Антон Силуанов. Он признал, что риск перегнуть палку с налогами был, "но не перегнули". При этом есть много подтверждений того, что по малому бизнесу повышение налогов ударило довольно сильно.

У министра экономического развития Максима Орешкина тоже оптимистичный прогноз. Он считает, что российская экономика прибавила более 10%, а ключевым фактором дальнейшего развития станет рост производительности труда и низкая безработица. При этом повышать эту производительность можно разными способами. Так, миллиардер Олег Дерипаска предложил россиянам работать с понедельника по субботу по 12 часов в день.

А вот глава Центробанка пропала из числа спикеров экономического форума. Позже выяснилось, что Эльвира Набиуллина взяла больничный.

Сколь бы оптимистично ни звучали публичные заявления министров, дела в российской экономике оставляют желать лучшего – о чем свидетельствуют мнения, высказываемые теми же самыми лицами в режиме "не для прессы". Как ранее писал Bloomberg, из-за угрозы бюджетного кризиса Минфин и Центробанк требуют от Владимира Путина сократить расходы на войну. Как уточняет издание, экономика России оказалась на грани рецессии. По итогам 2026 года экономисты прогнозируют рост ВВП на уровне статистической погрешности – 0,4%.

Заявления экономического блока правительства на ПМЭФ и реальную ситуацию обсуждаем с экономистом Игорем Липсицем.



