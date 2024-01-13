Критикуемый Китаем кандидат победил на выборах президента Тайваня

На выборах президента частично признанного Тайваня победил 64-летний представитель Демократической прогрессивной партии Лай Циндэ. Раньше он называл себя сторонником полной независимости острова, а сейчас выступает за усиление его обороны в сотрудничестве с США. Китай называл его "опасным сепаратистом".

Лай — выпускник Гарварда, до победы на выборах он был был вице-президентом острова. Действующая администрация декларирует необходимость снизить экономическое влияние Пекина на Тайбэй и резко наращивает оборонные расходы.

За него, согласно официальными результатам, проголосовали 40 процентов избирателей. Его ближайший преследователь Хоу Юи из партии "Гоминьдан", настроенной на увеличение сотрудничества с Китаем, получил 33 процента.

Китай считает Тайвань частью территории страны. Тайбею предлагается перейти под контроль континентальных властей по принципу "одна страна — две системы". Правящая Компартия выступает резко против независимой политики и международного сотрудничества острова.

В преддверии субботнего голосования Пекин заявил, что победа Лай Циндэ может привести к "конфронтации и конфликту". Председатель КНР Си Цзиньпин в телеобращении перед выборами назвал объединение Китая и Тайваня "исторической неизбежностью". Отношения между Пекином и Тайбэем достигли одной из низших точек за долгие годы.

В субботу министерство обороны Тайваня заявило, что рядом с островом с вечера пятницы зафиксированы шесть китайских военных кораблей и восемь самолётов. Один самолёт, противолодочный Shaanxi Y-8, заходил в воздушное пространство частично признанной республики.