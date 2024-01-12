Миллиарды на войны. Военные расходы в мире в прошлом и нынешнем году

По данным прошлогоднего отчета Стокгольмского института исследований проблем мира (SIPRI) о военных расходах планеты, за последние 10 лет эти траты увеличились почти на 20%. Наиболее свежие цифры, с которыми оперируют стокгольмские эксперты, относятся к 2022 году: данные за только что закончившийся 2023-й еще обрабатываются. Но судя по объемам бюджетов и прогнозам на уже нынешний 2024 год, эта тенденция роста военных расходов сохранится и даже усилится. Мир продолжит тратить огромные суммы на войны и подготовку к ним. Кто и почему занимается этим особенно активно?

Итак, с 2013 по 2022 год включительно военные расходы всей планеты выросли на 19%, пишут ученые из Стокгольма. Это в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию. А в абсолютных числах рост был гораздо выше.

Россия и Украина

Россия, развязавшая годом ранее полномасштабную войну против Украины, в 2023-м ударными темпами тратила деньги на ее ведение. На 2023 год только на военных – то есть без учета полицейских, росгвардейцев, ФСБ и прочих силовых структур – у российского государства было заложено около 54 млрд долларов. Однако, как еще в августе сообщало агентство Reuters со ссылкой на правительственный документ, по факту Россия удвоила эти расходы, доведя до 100 млрд долларов. К примеру, почти удвоились траты на зарплаты военным. В итоге до трети всех расходов российского бюджета уходит на войну.

Это, с одной стороны, формально поднимает экономику России. Промышленное производство растет за счет большого выпуска танков и ракет. Но на самом деле, как неоднократно отмечали эксперты, эти деньги просто зарываются в украинскую землю, неся смерть и не принося дополнительной прибыли.

А на 2024 год Россия и вовсе приняла супервоенный бюджет, который по сравнению с прежним планом увеличили почти в 2,5 раза – до 117 млрд долларов. И это, как и в случае с 2023-м, деньги только на военных, без учета правоохранителей. А если их учитывать, то расходы на всех силовиков составят около 160 млрд долларов. В результате почти 40% расходов России в следующем году уйдет на борьбу с внешним и внутренним врагом. И это мы еще не учитываем различные соцвыплаты силовикам, зашитые в "мирные" статьи бюджета.

Украина, которой приходится обороняться, за первый год войны потратила на эти цели только из своих средств 44 миллиарда долларов. Это на 640% или в 7,5 раз больше, чем ее же военные расходы в 2021 году. Плюс еще примерно 30 миллиардов долларов, по оценке SIPRI, Украина получила от других стран – в виде прямых финансовых взносов, расходов Запада на обучение украинских военных, замену и закупку военной техники. Но и в эти 30 миллиардов не включена техника, которую Украине просто подарили. В результате в 2022 году военный бюджет украинского государства мог составить как минимум 74 миллиарда долларов. Это уже сопоставимо с российским военными расходами, которые в позапрошлом году равнялись, оценочно, 86,4 миллиардам долларов.

По уточненным данным, в 2023 году Украина потратила на оборону и безопасность 54,6 млрд долларов, хотя ранее закладывалось почти в полтора раза меньше (31,2 млрд долларов). В отличие от подсчетов по другим странам, сюда входят расходы не только на военных, но и на МВД и Службу безопасности Украины. В наступившем году расходы на оборону и безопасность должны составить около 45,3 млрд долларов. Это половина вообще всех расходов Украины на 24-й. Очень значительную часть этой суммы должна обеспечить международная помощь, в чем некоторые наблюдатели уже видят главный риск для госбюджета.

Западный мир

Оборонные бюджеты выросли также у американцев и европейцев. США в 2022-м нарастили военные расходы всего на 0,7%. Но дело в том, что они у Америки и без того были внушительными – 877 миллиардов долларов, что в 10 раз больше, чем у России. Из этой суммы на военную помощь Украине ушло, по подсчетам экспертов из Стокгольма, 2,3%, или почти 20 млрд долларов. На втором месте по военным тратам в 2022 году был Китай, у него, по оценкам, ушло на оборону 292 миллиарда долларов, или 13% от мировых военных расходов. И на третьем месте — Россия, ее 86,4 млрд долларов — это 3,9% от всех трат планеты на оборону.

В Западной Европе лидером по военным расходам стала Великобритания, потратившая на эти цели 68,5 млрд долларов. Следом идут Германия, отдавшая 55,8 млрд, и Франция – 53,6 млрд. При этом Британия стала вторым после США спонсором Украины, обеспечив ей военную помощь в размере 3,7% от своих военных расходов, или 2,5 млрд долларов. Германия – третий спонсор, она выделила 2 миллиарда, или 3,6% от своего оборонного бюджета. В целом реальные военные расходы всей Европы, в том числе Восточной, выросли за 2022 год на 13%.

Итак, западный мир вкладывает в военную помощь Украине довольно небольшую часть средств, предназначенных на финансирование обороны. В то же время начавшаяся этой осенью новая война на Ближнем Востоке обозначила новые возможные приоритеты западных, прежде всего американских, расходов. Кроме того, структура военных расходов позволяет судить о том, что ведущие мировые державы давно закладываются на случай более масштабного мирового военного противостояния. Так, в Соединенных Штатах на 2023 год был принят оборонный бюджет в размере 858 млрд долларов, а на 2024-й планируется сумма в 886 млрд. Но в целом это примерно те же деньги, что США тратили и в 2022 году.

Европа, конечно, на фоне этих цифр смотрится скромно. К примеру, Франция в 2023 году планировала потратить на оборону "только" 44 миллиарда евро. Но в прошлом году эта страна увеличила военный бюджет в шестой раз подряд. А Германия в следующем году раскошелится на 78 миллиардов евро, чтобы более соответствовать стандартам НАТО (они предусматривают выделение на военные нужды двух процентов ВВП) и реализовать новые цели своей внешней и оборонной политики, обозначенные канцлером Олафом Шольцем после начала российско-украинской войны.

"Для гражданской экономики это кончится бедой"

Как отмечает турецкий профессор Адем Эльверен, изучивший взгляды разных экономических школ на оборонку, траты стран на эти нужды в итоге снижают их экономический рост. К тому же они приводят к росту неравенства во всем мире. Кроме того, раздувание военных бюджетов плохо совместимо с развитием медицины и образования.

Ничего хорошего перестройка части экономики на военные рельсы не сулит и России. Как отмечал в беседе с Радио Свобода доктор экономических наук Игорь Липсиц, ссылаясь на данные Центробанка, в 2024 году валовый внутренний продукт России вырастет на 0,5-1,5%. “Это, строго говоря, стагнация, а не экономический рост”, – говорит Липсиц. Так он реагирует на недавние заявления Владимира Путина о том, что экономика России отлично справляется с войной и санкциями. По факту же, отмечает Липсиц, ряд крупных госкомпаний уже обратились к правительству за помощью. В том числе “Почта России”, впервые за девять лет получившая убыток – в 2022 году он составил 27 млрд рублей.

В свою очередь, экономический обозреватель Сергей Бондаренко, как и многие другие эксперты, обращает внимание: ВВП России растет именно за счет военно-промышленного комплекса. Военные расходы России на 2024 год будут на 70% больше, чем в 2023-м. “Мы начинаем двигаться к модели Советского Союза, где вся экономика была заточена под военное производство, где было 9 министерств, которые делали только оружие. Это означает, что деньги из гражданской экономики перекачиваются в военную. Для гражданской экономики это кончится бедой”. Так, в 2025 году вдвое сократятся расходы федерального бюджета на ЖКХ. “Сколько будет после этого техногенных аварий, сколько городов России останется без тепла, электричества, воды, даже трудно предсказать”, – резюмирует Бондаренко.