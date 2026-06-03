Непрекрасная Россия будущего. Светлана Прокопьева – о ее строителях

К неприятной, но уже привычной мысли – никому мы будем не нужны в постпутинской России – недавно прибавилась свежая, еще более неприятная: эта новая Россия нам самим, скорее всего, не понравится. И "мы" – это не только эмигранты. Я говорю про оба лагеря – и уехавших, и оставшихся, про всех антивоенных россиян. По какую бы сторону границы мы сейчас ни были, в той новой России одинаково не пригодимся.

В 2022 году я уезжала не из страны – я уезжала из катастрофы. И думала, что забираю страну с собой – ту, в какой я хотела жить. Образ современной, открытой, образованной России, основанной на принципах права и ценности человеческой жизни везли с собой все релоканты этой волны. Кто-то просто в сердце. А кто-то в проектах, планах, политических программах и технологиях будущих избирательных кампаний.

Мы верили: сейчас уедем, сохраним в себе прекрасную Россию будущего, дождёмся конца. Режим же не вечный. А ценности – вечные.

Мы вернемся, говорили мы друг другу – не обязательно министрами, депутатами, не обязательно даже победителями. Но вернемся нужными. Как те, кто "я же говорил". Те, кто всегда знал, какой Россия должна была быть.

И вот теперь мне кажется: нет.

Мы не нужны.

И хуже того – не нужны будут даже те из нас, кто остался в России и хранит эти вечные ценности внутри себя, веря, что спасает их от эрозии войны в самом ее логове. Кто продолжает читать независимые медиа, осторожно донатит антивоенным проектам, ненавидит войну на кухне, не ходит на митинги, но ходит на работу. Те, кто не уехал, потому что не мог, не хотел, не успел, ухаживал за больными, держался за квартиру, работу, старую мать, котов, могилы. У них, признаться, больше оснований считать себя строительным материалом будущей России. Но и они могут оказаться просто неудобной памятью.

Потому что новая Россия, если она появится, будет вырастать не из нас.

Она будет вылупляться там, внутри той самой неправильной России, от которой мы спасались.

Это очень русский паттерн: сначала выкинуть за борт тех, кто был прав, потом строить новую жизнь с теми, кто вдруг увидел, что корабль тонет.

1917-й, февраль: победили люди в том числе и "с хорошими лицами". Октябрь: они уезжают, а кто не успеет уехать – погибнет. А "новую прекрасную" страну на руинах "ужасной, темной, дремучей империи" построит Ленин.

А через несколько десятилетий уже Владимир Ленин и его труды стали путеводным маяком для недовольных положением дел в СССР. Одна за другой возникают группы, которые критикуют советскую действительность, основываясь на истинно-коммунистических принципах: "Рабочая группа РКП(б)" Гавриила Мясникова, 1923 год; "Платформа 15-ти", Тимофей Сапронов и Владимир Смирнов; "Союз марксистов-ленинцев", Мартемьян Рютин, 1932 год и другие. Это не белые против красных – белый проект давно на свалке истории. Это красные критикуют красных, и НКВД старательно зачищает не тот оттенок кумача.

После войны история продолжается: "Коммунистическая партия молодёжи" в Воронеже, 1947-1949; "Союз борьбы за дело революции", Москва, 1950-1951; Группа революционного коммунизма, Саратов – Рязань – Петрозаводск, 1967-1969; "Молодые социалисты", Москва, 1977-1982, и не только.

Новая Россия, если она появится, будет вырастать не из нас

Снова все репрессированы. Снова люди "с хорошими лицами" оказываются в ссылках, лагерях и вынужденной эмиграции. И когда система сломалась, они все не пригодились. Причем одинаково не пригодились ни уехавшие, ни оставшиеся, ни идеализировавшие "коммунизм с человеческим лицом", ни ненавидевшие любой коммунизм.

А доламывали систему и получали с этого бонусы – чистейшие номенклатурщики. Плоть от плоти системы, ее верные адепты еще вчера: генсек Михаил Горбачёв, секретарь ЦК по идеологии Александр Яковлев, первый секретарь Свердловского обкома Борис Ельцин и так далее. Новая демократическая Россия версии 1991 года вырастала из костей и мяса Советского Союза.

И в этот раз, поверьте моей безосновательной интуиции, будет все то же самое. Люди, способные размышлять и сомневаться, не переводятся никогда. Чтобы не верить официальному вранью, не нужно быть либералом и демократом в душе. Путинская Россия, выбросив за борт всю несистемную оппозицию вкупе с культурной и экспертной тусовкой, не стала незыблемым монолитом. Только новые протестующие требуют не свободы политзаключенным и прекращения пыточных практик в системе ФСИН. Они требуют не отправлять "в штурма" недолеченных, льгот семьям участников "СВО", тратить госбюджет на дроны, а не на голые вечеринки, и чтобы интернет не блокировали, а то украинцев победить быстро не получается.

Пока что они неугодны системе: Пригожин убит, Стрелков сидит, z-блогер Андрей "Мурз" Морозов покончил с собой из-за давления командиров, недовольных его честным z-каналом. Еще один z-блогер Егор Гузенко “Тринадцатый” по тем же причинам, похоже, отправлен на передовую, и все z-сообщество с тревогой ждет новостей о его гибели. Другие критики режима – такие, как инфлюэнсерка Виктория Боня и z-волонтерка Анастасия Кашеварова, – вылив ушаты правды про неэффективную власть, отмахиваются двумя руками от интереса к ним со стороны независимой прессы.

Понимаете, да? Революционер нового типа – это условный Илья Ремесло. Вот именно такие люди будут доламывать путинскую Россию – и строить следующее новое государство.

Причем бенефициарами перемен станут даже не самые совестливые. Не те, кто поняли, что дело дрянь, раньше всех и первыми про это сказали. А те, кто продержался внутри системы вплоть до момента, когда она стала сыпаться им на головы. Эта новая "перестройка" начнется не как нравственное прозрение, а как конфликт соучастников с машиной, которая начала перемалывать их самих.

Точно так же, как Советский Союз был построен теми, кто принял как норму разгон Учредительного собрания, красный террор, коллективизацию, депортации и ГУЛАГ, так и не-прекрасная Россия будущего может быть построена на согласии с войной против Украины. Ее будут строить люди, которые приняли войну как данность, для которых она уже вошла в жизнь как новая норма.

Россия будущего, скорее всего, родится не из той России, которую мы спасали в себе, а из той, от которой мы спасались.

Понравится ли нам такая Россия?

Нет, не понравится.

Потому что большинству, внутри которого сегодня зреет недовольство положением дел, требуется не покаяние, не восстановление справедливости, не идеалы и ценности, а банальная нормализация. Чтобы цены перестали расти, интернет работал как раньше и желательно еще в отпуск слетать за границу.

И самый плохой сценарий – если после Путина Россия избавится не от зла, а от лишней гнили, мешающей злу эффективно работать. Мы точно не станем своими в этой России.

Светлана Прокопьева – журналист Радио Свобода

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