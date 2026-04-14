"Не путь в прошлое". Кремль о раздражении блокировками интернета

Информационный дайджест «Время Свободы с Андреем Шароградским». Вторник, 14 апреля

01:07 «Черная мамба». Зверства в «бригаде Путина» на полигоне Мулино – расследование проекта «Система»

02:55 Российским властям все сложнее находить желающих подписать контракт на службу в армии РФ

04:52 Z-блогеры: Андрей Белоусов жаловался Владимиру Путину на превосходство украинских дронов на фронте

10:30 На бывшего сопредседателя «временного правительства» ДНР Александра Васьковского составлен протокол о «дискредитации армии»

12:56 Соединенные Штаты начали морскую блокаду Ирана, Пакистан пытается добиться возобновления американо-иранских переговоров

14:58 Разногласия между администрацией США и папой римским Львом XIV

18:33 ФСБ и Следственный комитет завели дело против трейдеров компании “PFL Adviser’s” о мошенничестве с акциями на бирже при помощи телеграм-каналов

23:51 Дмитрий Песков о раздражении в обществе из-за блокировок интернета в России

24:50 70 лет первому видеомагнитофону

"Да это вообще… А когда — ты же не ездил, да? — когда они за этим ездили, за стариком. Знаешь, что они творили вообще? Братан, короче, повалили его на живот, лицом в землю. Взяли, короче, человеку в зад вставили эту палку, которая стреляет, и подожгли".

Этот чудовищный рассказ российского военнослужащего — часть расследования, опубликованного сегодня на сайте «Радио Свобода». Его подготовили Марк Крутов, Сергей Добрынин и расследовательский проект «Система». Речь идёт о зверствах на полигоне Мулино в Нижегородской области — крупнейшем учебном центре российских войск, который с помпой посещал президент России Владимир Путин.

Главный герой расследования — 24-летний бисексуал Артём Быков. Он попал в российскую армию в 2024 году после шантажа в полиции, куда его сдала мать. Полицейские угрожали подбросить ему наркотики и предложили альтернативу — подписать контракт с Министерством обороны.

На учебном полигоне в Нижегородской области Быков пробыл почти полгода. Там он стал свидетелем сексуализированного насилия и жестоких избиений военных, в том числе старших по званию. Однажды рядовые по приказу младшего лейтенанта избили полковника. После этого Быкову удалось сбежать из части и уехать из России.

Публикация называется «Чёрная мамба: зверства в бригаде Путина на полигоне Мулино».

Несмотря на рекордные региональные выплаты, темпы набора контрактников в российскую армию в начале этого года снизились на 20%. В соцсетях широко разошлось видео Telegram-канала «Люди Байкала», где руководитель предприятия в Бурятии, которому нужно отправить на войну двух сотрудников из пятнадцати, спрашивает у главы Муйского округа Владимира Дашиева, на каком основании существует такая разнарядка.

Тот отвечает, что есть план и потребность фронта в пополнении. По его словам, можно было бы объявить мобилизацию и перейти на военное положение, но тогда государство изъяло бы ресурсы предприятий под управление муниципалитета. В итоге чиновник предлагает руководителю самому решить, кто поедет.

Тем временем в Z-каналах распространяется информация о докладе министра обороны Андрея Белоусова президенту России о критическом превосходстве украинских дронов на фронте. Блогеры обвиняют в отставании командующего беспилотными войсками генерала Юрия Ваганова.

Директор программ безопасности украинского центра «Стратегия-21» Павел Лакичук говорит, что речь не о скачке, а о постепенном развитии беспилотных технологий. По его словам, сейчас Украина продвинулась по количеству средств поражения и подготовке экипажей. В марте количество ударов в глубину территории противника впервые превысило российские показатели.

Однако устойчивого преимущества нет: технологическая борьба идёт ежедневно, и обе стороны постоянно адаптируют технику и тактику.

В Петербурге вчера по статье о дискредитации армии был задержан бывший член временного правительства самопровозглашённой ДНР, автор Z-канала из Донецка «Возгорится пламя» Александр Васьковский. Сегодня он сообщил, что находится на свободе и у него будет суд. Поводом для составления протокола, судя по всему, стали два его поста — о коррупции в самопровозглашённой ДНР и о предложении Рамзана Кадырова Соединённым Штатам снять с него санкции в обмен на пленных солдат ВСУ.

По словам Васьковского, его обвиняют в том, что он оскорбил народ ДНР «не то по национальному, не то по религиозному признаку», а также в неуважении к армейским командирам. Вот что он рассказывал об отношении властей Ростовской области к жителям так называемых ДНР и ЛНР, которые в России официально считаются российскими гражданами.

Он говорит, что в 2022 году многие мобилизованные или добровольцы из ДНР говорили: «Раз вы так воюете, воюйте сами». Когда человек сидит дома в Донецке, к нему приезжают, забирают и арестовывают. Поэтому началась миграция из ДНР и ЛНР в старые регионы России. По его словам, на границе фактически появился заградотряд: по указанию губернатора Ростовской области административная граница между ДНР и ЛНР стала как государственная — с закрытой зоной и пропускными пунктами. Если пытаться проехать мимо пункта пропуска, человека автоматически арестовывают и обращаются с ним как с заключённым.

Александру Васьковскому 53 года, он уроженец Донецка. В 2014 году присоединился к пророссийским сепаратистам, был сопредседателем временного правительства самопровозглашённой ДНР, затем исполнял обязанности председателя комитета по транспорту так называемого Верховного совета.

Агентство Reuters сообщает, что переговоры между США и Ираном о мирном соглашении могут возобновиться уже на этой неделе в Исламабаде. Первый раунд, прошедший в субботу там же, завершился безрезультатно. Срок двухнедельного перемирия истекает 21 апреля. США объявили о морской блокаде Ирана, однако удары по территории страны пока не наносятся.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что Британия и Франция 17 апреля проведут международную видеоконференцию примерно с 40 странами о восстановлении свободы судоходства в Ормузском проливе. Британия не будет участвовать в морской блокаде Ирана, но призывает включить Ливан в соглашение о прекращении огня, поскольку Израиль продолжает наносить удары по базам «Хизбаллы» и проводить операцию на юге Ливана.

Президент США Дональд Трамп пригрозил уничтожать иранские корабли при попытке прорвать блокаду. Одновременно внимание СМИ привлекла сгенерированная ИИ картинка, где Трамп изображён в образе Иисуса Христа. Она появилась после критики войны со стороны Папы Римского Льва XIV. Позже изображение удалили. Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал его шуткой и заявил, что разногласия с Ватиканом естественны. Сам понтифик подчеркнул, что продолжит выступать против войны и призывать к миру и диалогу. Трамп приносить извинения отказался.

ФСБ и Следственный комитет сообщили о задержании авторов трёх инвестиционных Telegram-каналов по обвинению в манипулировании ценами акций. По версии следствия, в 2023–2024 годах трейдеры компании PFL Advisors проводили операции на Московской бирже, используя стратегию pump and dump: сначала скупали акции, затем через каналы публиковали позитивную аналитику и продавали бумаги на пике интереса инвесторов. Сообщается о более чем 55 тысячах незаконных сделок.

Экономический обозреватель Максим Блант отметил, что подобные схемы давно известны и возникли как реакция мелких инвесторов на действия крупных игроков. Он считает, что дело появилось на фоне борьбы властей с Telegram и объяснения проблем фондового рынка «заговором спекулянтов».

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что ограничения в работе интернета продиктованы соображениями безопасности и будут сняты после исчезновения необходимости.

Сегодня также исполняется 70 лет со дня первой демонстрации коммерческого видеомагнитофона, созданного в США компанией Ampex, основанной эмигрантом из России Александром Понятовым. Инженер Фред Фост вспоминал, как в 1956 году зрители впервые увидели мгновенное воспроизведение телевизионной записи — это вызвало аплодисменты и восторг.

Позже видеомагнитофоны стали символом достатка в СССР. Об этом Андрей Макаревич даже написал шуточную песню — о человеке, который во всём себе отказывал, чтобы купить видеомагнитофон и увидеть «разноцветный капиталистический мир». Теперь для этого достаточно просто сидеть и смотреть.