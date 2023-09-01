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Время Свободы

Не скрепы не воруем. Минкульт о фильмах "Барби" и "Оппенгеймер"

Информационный дайджест "Время Свободы", 1 сентября

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Время Свободы - Темы дня 01.09.2023
by Радио Свобода

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Девятнадцатая годовщина захвата заложников в школе номер 1 в Беслане 1 сентября 2004 года;

Начало нового учебного года в Украине;

Какие книги могут быть противоядием против нового учебника истории для российских школ под редакцией Владимира Мединского;

Военный эксперт о тактических особенностях контрнаступления ВСУ на юге Украины;

Признавший вину в распространении "фейков" о российской армии бывший иеромонах Иоанн Курмояров приговорен к 3 годам колонии;

Где отменяют, а где переносят концерты Максима Галкина;

Минкульт считает фильмы "Барби" и "Оппенгеймер" не соответствующими традиционным ценностям России.

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