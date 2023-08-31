"Соскучились по мне?" В сети появилось новое видео с Пригожиным

Российская активистка Ольга Смирнова приговорена к 6 годам колонии по делу о "фейках" про армию;

Откуда могли быть запущены боевые беспилотники, успешно атаковавшие аэродром под Псковом;

Общественная дискуссия в США по поводу обстоятельств вывода американских войск из Афганистана 2 года назад;

Вырастут ли в России цены на хлеб;

В Беларуси тоже готовят "единый" учебник по истории для средних школ;

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