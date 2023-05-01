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Время Свободы

"Обнуление" для Мирзиёева. Итоги референдума в Узбекистане

Информационный дайджест "Время Свободы", 1 мая

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Время Свободы - Темы дня 1.05.2023
by Радио Свобода

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Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в Севастополе при атаке беспилотника взорвана крупная нефтяная база;

Ужесточено обвинение россиянину, участвовавшему в уличном опросе Радио Свобода;

Почему власти Грузии неохотно предоставляют политическое убежище россиянам, осудившим агрессию России против Украины;

Очередное "обнуление" на постсоветском пространстве. На этот раз для президента Узбекистана Шавката Мирзиёева;

Умер модельер Вячеслав Зайцев.

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