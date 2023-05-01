"Обнуление" для Мирзиёева. Итоги референдума в Узбекистане

Россия нанесла очередной массированный ракетный удар по Украине, в Севастополе при атаке беспилотника взорвана крупная нефтяная база;
Ужесточено обвинение россиянину, участвовавшему в уличном опросе Радио Свобода;
Почему власти Грузии неохотно предоставляют политическое убежище россиянам, осудившим агрессию России против Украины;
Очередное "обнуление" на постсоветском пространстве. На этот раз для президента Узбекистана Шавката Мирзиёева;
Умер модельер Вячеслав Зайцев.
Слушайте, подписывайтесь на телеграм-канал "Время Свободы"!
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.