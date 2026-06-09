Не спрятаться

Телеграм-канал Faridaily со ссылкой на источник в Кремле пишет, что Владимир Путин сократил свои поездки по России по соображениям безопасности. За первые пять месяцев этого года он выезжал из Москвы только в Санкт-Петербург. Первый раз участвовал в мероприятиях, посвящённых снятию блокады Ленинграда, а на прошлой неделе был в Петербурге на ПМЭФ.

Как выяснила Financial Times, после убийства верховного лидера Ирана Али Хаменеи российские спецслужбы на время отключали закрытую систему наблюдения, которую используют в том числе для охраны Путина. Источники издания полагают: в Кремле опасались, что информацией с камер могут воспользоваться сотрудники западных разведок.

В мае журналисты "Важных историй", CNN и Financial Times писали, что в Кремле растет тревога из-за возможного заговора и покушения на Владимира Путина. Среди заговорщиков даже называли Сергея Шойгу.

Тем временем издание The Moscow Times обратило внимание на то, что ВЦИОМ прекратил публикацию рейтинга доверия Путину после его падения ниже 30%. Возможно, чтобы спасти рейтинг президента, в Кремле решили организовать Путину две зарубежные поездки: сначала в Китай, а потом в Казахстан. Эти поездки широко освещались провластными СМИ.

Как спасать рейтинг, если страшно, обсуждаем в программе "Лицом к событию" с писателем Дмитрием Быковым.