"Не тех признали иноагентами". Соцсети о россиянах из "архива Пандоры"

Международный консорциум журналистов-расследователей опубликовал доклад о причастности тысяч бизнесменов, чиновников и знаменитостей со всего мира к офшорным схемам. Россиян в списке владельцев офшоров больше всего, и хотя в докладе не упоминается Владимир Путин, у его окружения с офшорами все в порядке.

Русский футурист

Новое масштабное расследование "Архив Пандоры" с данными об оффшорных счетах бизнесменов и чиновников из самых разных стран ещё раз подтверждает: Россия – самая "глобализованная" страна в мире.

Граждан РФ в утечке больше всего – 4400 бенефициара, работающих с 3700 компаниями. Также в России, согласно этим данным, очень много политиков со счетами в оффшорах – 18.

Игорь Драндин

Путин много лет заявлял о борьбе с офшоризацией России. Результаты этой работы поражают. Близкие друзья президента обросли офшорами.

У зятя Лаврова израильское гражданство и 7 компаний на Британских Виргинских островах. У сына Кириенко тоже офшор.

Близкие друзья президента обросли офшорами

Герман Греф увёл $50 млн на счета своих семейных компаний в Самоа, Панаме и Сингапуре.

У семей депутатов, поддержавших "иноагентов" и "закон Димы Яковлева" есть зарубежные активы.

Констатин Эрнст оказался бенефициаром офшора на Британских Виргинских островах, который участвует в многомиллиардном проекте по сносу советских кинотеатров в Москве и строительству на их месте торговых центров.

Семья главы "Ростеха" Сергея Чемезова спрятала в офшорах имущество на 22 миллиарда рублей, в том числе огромную яхту и виллу в Испании.

Именно этих людей и следовало бы считать иностранными агентами, пишут комментаторы.

Роман Попков

Вот, сейчас опять можно будет поизучать новые данные по многомиллиардным активам путинской элиты, складированным в офшорах. Дочки вице-премьеров, ставшие офшорными миллиардерками в 20 лет, европейские квартиры чиновничьих родственников и любовниц, оформленные также через офшоры, и т.д, и т.п.

Квартиры своей родне они скупают все же в Монако и Вене

Это грандиозное расследование под названием "Архив Пандоры", в нем участвовали десятки мировых СМИ, и там данные по активам правящих элит многих стран. Но нас, конечно интересуют наши деятели, создающие в России "Мекку мирового холода", душащие подполье иностранных агентов. Но вот квартиры своей родне они скупают все же в Монако и Вене, через британские офшоры.

Путинские государственники – это как ельцинские либералы. Такие же фальшивые. Ельцинские либералы, как только переменился политический ветер, одели сапоги этатизма и начали вытаптывать в России свободу. Все эти Кириенко, Эллы Памфиловы и прочие.

Также и новообразованные путинские государственники в определенный момент плюнут на все эти танки "Армата", на Крым, на храмы вооруженных сил и прочую дребедень, сооруженную для плебса. Побегут в обратном направлении – к своим офшорам и венским хатам.

Лида Мониава

Иностранными агентами в России признают не тех, кто владеет миллиардными офшорами на Панамских островах. Не тех, у кого несколько паспортов и есть жилье за границей. Иностранными агентами в России признают только тех, кто занимается оппозиционной деятельностью. Наблюдает на выборах, пишет тексты, которые задевают людей во власти.

В итоге чиновники, у которых на ближайших родственников оформлены офшоры, яхты, дома и квартиры за рубежом, от имени Российской Федерации признают "иностранными агентами" 23-летнюю студентку Аллу Гутникову за студенческих журнал DOXA или пенсионерку из Рязани за то, что она координировала наблюдателей на выборах. А сами владельцы офшоров, яхт и домов за границей иностранными агентами конечно не становятся.

Наибольший резонанс в Сети пока вызвала та часть расследования, которая связана с Константином Эрнстом, – выяснилось, что генеральный директор Первого канала занимается сносом старых советских кинотеатров и переделкой их в торговые центры.

Антон Орех

Данные по Панамским Пандора Пэйперс обновляются. Но пока ничего особо интересного. Ну, какие-то миллиарды у Чемезова и квартира в Монако у то ли подруги, то ли ещё какой-то приятельницы Путина. Самое забавное – это как любитель кино и покровитель искусств Константин Эрнст сносит московские кинотеатры, чтобы на их месте вылепить очередные [гадкие] ТЦ.

Лада Юрьева

Ну ничего себе. Эрнсту мало того, что он пропагандистский телевизор, так он еще в числе бенефициаров сноса 39 московских кинотеатров.

Мария Кувшинова

Мне рассказывали в Славутиче про Дома Культуры в шахтерских городах, которые раньше были на балансе шахт, потом перешли на балансы городов, не имеюющих ресурсов их содержать — и когда началась десоветизация, появился повод совсем на них забить, дать погибнуть, потому что эти здания официально стали врагами. Вот что-то такое же видится в сегодняшней новости про методичное уничтожение офшорами Константина Эрнста уникальных советских кинотеатров 1970-х годов и строительство на их местах безликих торговых центров.

На вопросы "Важных историй" Эрнст отвечать отказался, назвав их "организацией, получающей указания от западных спецслужб".

Максим Дбар

Константин Эрнст настолько убедительно доказывает, что он не какой-то там интеллектуал и ценитель прекрасного, а человек с мировоззрением и кругозором бывшего гэбэшника из Совфеда, что я начинаю этому верить.

И это главное для меня во всем этом офшорном скандале.

В новостной заметке на сайте "РИА Новости" сразу же после упоминания международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) уточняется, что он "финансируется одним из фондов Сороса". По этой причине Александр Ионов, из-за чьих доносов уже признали иноагентами "Медузу" и "Важные истории", пожаловался в прокуратуру еще и на ICIJ.

Иван Филиппов

Удивительно, с пыльной полки достали старика Сороса. точнее методичку про страшного старика Сороса. уже начали отрабатывать и РИА Новости, и доносчик Ионов

Михаил Ходорковский

"Автор жалоб на "Медузу" и "Важные истории" потребовал признать авторов "Архива Пандоры" нежелательной организацией".

Нужно строчить сотни доносов, чтобы заработать на офшор, который однажды тоже упомянут в расследовании.

Возможные последствия публикации комментаторы оценивают по-разному, но большая часть предполагает, что никакого репутационного урона герои расследования не понесут – по крайней мере в России.

Александр Морозов

Понеслось "пандора-досье" по кочкам. хорошего в этом мало. как показала история "панама-досье" – две недели шума, засрали кучу европейских знаменитостей, и ничего не изменилось. А при этом в этих же офшорах всякие "ролдугины" или "эрнсты" и прочие "лукашенки" – а им хоть с гуся вода, они только укрепляются в своих элитах от этих офшор-разоблачений. Дискредитация с неясными целями.

Толкователь

Это всё – обыденность. С этим жили и будем жить

Ничего громкого, сенсационного в обнародовании "Пандорой" российских бенефициаров офшоров с Британских Виргинских островов не увидел.

И так известно, что у всякого члена "100 тыс. высших семей" есть зарубежный офшор. Часто ещё и гражданство "агрессивной страны НАТО" (или у его роднуль). Около 95% всей крупной собственности России записано на офшоры, т.е. де-юре все эти скважины и рудники даже и не принадлежат РФ.

Последствий это досье "Пандоры" не будет иметь никаких. Хозяева земли русской так и будут тащить из России всё, что можно (а часто – что и нельзя) на "проклятый Запад". Для этого они и ломали Советский Союз и входили на правах младших партнёров в глобализм.

Так что это всё – обыденность. С этим жили и будем жить.

Михаил Крутихин

Удивляют не размеры бабла, выкачанного путиноидами в офшоры. Удивляет реакция публики. Чего вы ждали от пандорских разоблачений? Раскаяния и покаяния? Потери лица и репутации? Следственных действий?

Бесстыжесть – такая же конструктивная деталь российской государственной системы, как коррупция. Несущая стена.

Есть и предположения, что Кремль извлечет из публикации только выгоду.

Кирилл Лятс

Новое панамское досье, названное из уважения к правительству центрально американской республики "Делом Пандоры", чудесным образом играет на руку Кремлю.

Во-первых, можно хорошо оттоптаться на теле чешского премьера, который обналичил евросоюзовские дотации, а, во вторых, убрать таки Эрнста с поста гендиректора Первого канала, хотя, конечно, за [украденные] на переоборудовании кинотеатров деньги, обижаться на него никто не будет. Уйдет с миром. И, может быть, даже что нибудь возглавит. Например, Свердловскую киностудию.

Дмитрий Песков не обманул ожиданий, заявив, что Кремль не увидел в "Архиве Пандоры" доказательств чьих-либо тайных богатств и не считает публикацию поводом для проверки.

Зато компромат на Владимира Зеленского стал настоящим подарком для прокремлевских блогеров и пропагандистов.

Сергей Марков

Братская несчастная страна. По Зе нанесен сильный удар. Опубликованы документы по оффшорам разных известных людей. Это сделал консорциум из команды Сороса. Называется Досье Пандоры. Там про весь мир очень много чего. Из них про Зе ясно, что

1. Зе держит большие деньги, миллионы долларов в оффшорах, чтобы не платить налоги в своей стране.

2. Перед выборами Зе переписал все кампании на лучшего друга, на Сергея Шефира. Который сейчас его первый помощник. И на которого было совершенно покушение недавно.

3. Но этот выход из оффшоров Зе был фиктивным, его семья продолжает получать доходы из оффшоров.

4. Зе с 2012 получил от Коломойского минимум 40 млн долларов. То есть Зе давний партнер Коломойского, которого Запад считает самым плохим олигархом в этой стране. И давление на Зе со стороны Запада, чтобы Зе доказал, что Коломойский ему не друг, будет усилено.

5. По оффшорным махинациям Зе западная пресса уже пишет статьи. Забыть эту историю ему не дадут.

6. Вся эта история уменьшит доверие к Зе со стороны избирателей.

7. Она также будет использована Западом, чтобы не дать Зе укрепиться у власти и убрать его после первого срока.

8. Просто по современным теориям марионеточных режимов, лучше иметь не одного постоянного марионеточного диктатора , а постоянную смену марионеточных команд у власти. Это дает реальную полноту власти в руки внешнего центра управления марионеточным режимом.

Украинская оппозиция, впрочем, тоже с грустью отмечает, что политическая элита этой страны по своему мировоззрению оказалась ближе к российской верхушке, чем хотелось бы.

Дмитро Редько

Скандал с очередной выкладкой документов – совсем не о том, о чем пишут. И дело вовсе не в персоналиях. И не в суммах или виллах. Тут другое, хуже. Для нас хуже.

Украинская элита (ну, да, элита, уж какая есть) совершенно не верит ни в судебную систему, ни в перспективы страны, ни в свои собственные перспективы. Вот совершенно не верит. Законы, которые ею (элитой) инициируются и принимаются, все реформы, вся деятельность вообще направлена не на повышение благосостояние и прочее бла-бла-бла, а для целей налогообложения нас для пользы их. Поэтому деньги переводятся за границу - там стабильная банковая система, не сгорят вклады. Поэтому недвижимость покупается за границей – там не меняется каждые несколько лет налоговая система и там не "отожмут" квартиру или дом, просто внеся нужную запись в реестр недвижимости через знакомого нотариуса. Поэтому детей отправляют учиться за границу же – там и диплом, и знания настоящие.

Да и не в этом беда, ну, что где-то лучше. Беда в том, что ничего не делается для того, чтобы лучше было у нас. Системно не делается и с умыслом. Здесь и сейчас можно заработать состояние, а на склоне лет переехать к своему винограднику во Франции или к альпийскому лужку с коровками в Швейцарии. Если совсем уж болван, как Азаров или Янукович – тогда в Россию.

Страна для всех этих фигурантов многих-премногих расследований является всего лишь площадкой для зарабатывания. Поэтому-то плевать на репутацию, имидж, вот это все. Бизнес, ничего личного, ничего нравственного.

Скандал закончится ничем, как и все скандалы до того, вот увидите. Только, с каждым таким новым, всплывшим на поверхность, случаем теряются вера и надежда. А о любви и говорить не приходится.

Некоторые комментаторы считают, что и в мировом масштабе публикация "Архива Пандоры" ни на что не повлияет.

Русский футурист

Самое удивительное в этих утечках – насколько мало от них эффекта

Самое удивительное в этих утечках, которые уже стали регулярными – насколько мало от них эффекта. "Панамские бумаги", в которых тоже содержалась информация на добрую часть политиков планеты, привела к отставке премьера Исландии и ещё ряда политиков, к полицейскому рейду на УЕФА; но крупных международных мер и запретов на оффшоры не ввели. Зато от бомбы под машиной погибла одна из журналисток, принимавших участие в расследовании.

"Архив Пандоры" заметно масштабнее. Объемы информации исчисляются в терабайтах, и источник – не одна фирма, а несколько. Тем не менее, есть сомнения по поводу того, насколько утечка повлияет на международную политику.

Впрочем, опубликованный массив из 12 миллионов документов настолько обширен, что оценивать влияние "Архива Пандоры" пока рано. О начале собственных расследований объявили уже 9 стран, и в ближайшие дни их число наверняка вырастет. Между тем в соцсетях не успели даже как следует обсудить уже известные факты – на следующий день после публикации архива случился массивный сбой, из-за которого Facebook, WhatsApp и Instagram были недоступны рекордные шесть часов. У некоторых комментаторов даже возникли подозрения, что все это неспроста.

Анастасия Миронова

Вообще, конечно, очень трогательно: после обнародования массива документов архива Пандоры легли площадки для их обсуждения. И все гадают – как так?

Станислав Белковский

Всеобщее падение соцсетей – это: а) ответ на вчерашнюю публикацию Досье Пандоры?; б) следующий раунд смертельной борьбы государств с IT-корпорациями? Смотрим, следим. Так или иначе, надо создавать новейшие платформы и соцсети, условно альтернативные прежним.