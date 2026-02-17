Не торопясь. Андрей Шароградский – о Китае и Гренландии

Одно из пожеланий счастливого пути с китайского языка на русский дословно переводится как "поезжай помедленнее". Не торопись, будь осторожен.

Вспомнилось это мудрое выражение в связи с недавним шумом вокруг Гренландии, который несколько дней казался переломным моментом истории (шутка ли, рушится НАТО!), а потом мгновенно забылся, стоило СМИ переключиться на события в Иране или очередную порцию файлов Эпштейна. Сейчас, по прошествии нескольких недель, самое время коротко проанализировать как реагировал на всю эту ситуацию Китай.

История с высказанным публично желанием Дональда Трампа "приобрести" Гренландию выглядит скорее как элемент большой, часто непредсказуемой и импульсивной игры американского президента, чем как реальный ответ на срочную угрозу со стороны Китая, о которой Трамп часто повторял. Эта игра самим американским президентом и его сторонниками преподносится как слом мирового порядка, которому сопротивляется "либеральное болото", боящееся быстрых перемен.

Пекин действительно смотрит на Арктику как на важный для себя в будущем регион – из-за климатических изменений, поиска новых морских путей и ресурсов. У него есть уже реализующаяся концепция "Полярного шелкового пути" (его еще называют "Ледяным"), и это часть долгосрочной, подчеркну это, стратегии.

Реакция Китая на выпады Трампа (Китай вот-вот захватит Гренландию, китайские корабли снуют вокруг острова и так далее) очень показательна: сдержанная, без громких заявлений и резких движений, хотя обвинения выдвигались прямые, вроде бы требующие жестких ответных шагов. Но Пекину явно важнее не создавать лишних точек напряжения. В отличие от Венесуэлы, с которой Китай уже давно выстроил прочные связи, Гренландия для Китая – тема сейчас не ключевая и вряд ли таковой станет в ближайшем будущем. В Пекине это хорошо понимают.

Китай играет вдолгую: развивает логистику, думает о будущих маршрутах, укрепляет связи с Россией, странами Глобального Юга, диверсифицирует торговлю и энергетику. Без резких рывков и без прямого конфликта. Очередь может дойти и до Гренландии. Как до того – до Африки и Латинской Америки, до которых Китаю в первые два десятилетия реформ было не дотянуться.

Ставка делается не на лобовое столкновение с США, а на аккуратное усиление своих позиций по всему миру

Для Пекина вся эта история – ещё один сигнал, что мир становится всё более жёстким, и геополитика всё больше строится на контроле территорий и стратегических точек, пишет гонконгская South China Morning Post. Поэтому ставка делается не на лобовое столкновение с США, а на аккуратное усиление своих позиций по всему миру – тихо, постепенно. Системно.

И это тоже способ изменения мирового порядка в собственных интересах. Докажет ли он свою эффективность? Не знаю, жизнь часто предлагает неожиданные вводные, которые все переворачивают с ног на голову. У Трампа для реализации своих идей мало времени, у председателя КНР Си Цзиньпина его больше. Правда, отказ от принципа сменяемости власти приводит к тому, что время от времени нужно проводить серьезные чистки (как недавняя в китайской армии), чтобы эту власть сохранить.

Но интересно, решится ли кто-то назвать Китай "либеральным болотом"?

Высказанные в рубрике "Блоги" мнения могут не отражать точку зрения редакции​