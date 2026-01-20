Стратегия иглобрюха. Андрей Шароградский – о тайваньском "яде" для КНР

Иглобрюх (рыба-шар, рыба-еж) надувается при опасности, быстро заглатывая воду или воздух в свой эластичный желудок, что многократно увеличивает его размер и превращает в колючий шар, отпугивая хищников, которым становится трудно его проглотить. Это инстинктивная защитная реакция, сопровождающаяся также выделением смертельного яда.

Около тридцати лет назад во время учений военно-морских сил народно-освободительной армии Китая (НОАК) у берегов Тайваня тайваньские туристический компании устраивали экскурсии для желающих посмотреть на китайские боевые корабли. Тайбей, конечно, выступал с формальными протестами, но как реальную угрозу эти учения почти никто не воспринимал. Несмотря на воинственную риторику Пекина, было очевидно, что вторжение вооруженных сил КНР на остров было тогда не только обреченным на провал с военной точки зрения, но и глупым – китайская экономическая реформа, которой тогда не исполнилось и двадцати лет, во многом зависела от тайваньских капиталовложений и технологий, а американская поддержка Тайваня казалась незыблемой, хотя в 1979 году США и установили дипломатические отношения с КНР, с Тайванем их формально разорвав.

Времена изменились, военная мощь континентального Китая выросла многократно, тайваньские деньги уже не играют для него такой важной роли, а НОАК методично отрабатывает полную морскую блокаду острова. Что касается американской поддержки – все уже не так стабильно, пусть в самом конце декабря прошлого года администрация президента США Дональда Трампа и приняла решение продать Тайваню оружие на сумму в 11 миллиардов долларов. Ведь еще недавно Трамп посылал Пекину недвусмысленные сигналы о том, что готов изменить свою политику в отношении Тайваня в обмен на договоренности по двусторонней торговле.

Оборонительная стратегия Тайваня строится на ведении войны нового типа

Китай, сталкивающийся сейчас с серьезными внутренними проблемами, нуждается во внешнем враге. И Тайвань, чье нынешнее руководство открыто говорит о стремлении к независимости, а не к “мирному сближению”, подходит в этом смысле лучше всего. Провозглашенный в 1980-х принцип “одно государство – две системы” никто не вспоминает. Весь прошлый год в прессе появлялись сообщения о том, что председатель КНР Си Цзиньпин дал распоряжение военным к 2027 году подготовить операцию по захвату Тайваня. После событий в Венесуэле о том, что у Пекина в отношении Тайваня развязаны руки, говорит разве что не ленивый.

Оборонительная стратегия Тайваня, как указывают военные эксперты, строится на ведении против НОАК асимметричной войны, войны нового типа.

Вспомним, в феврале-марте 2022 года все только и говорили, что о переданных Украине американских “джавелинах”, успешно поражавших российские бронеколонны, рвавшиеся к Киеву. Но война в Украине быстро превратилась в совершенно новую войну – войну дронов. Что же касается Тайваня, то в его распоряжении удобное географическое положение, сильно снижающее возможности НОАК для высадки десанта из-за сложного берегового рельефа; быстроходные миноукладчики и морские мины, с которыми трудно будет справиться китайским тральщикам; относительно недорогие, но компактные средства поражения (те же известные по войне в Украине HIMARS, продажа которых Тайваню только что одобрена Вашингтоном), делающие крайне уязвимыми морские цели. Климат, в конце концов: сезон муссонов ограничивает проведение десантной операции несколькими месяцами в году. Все эти факторы сильно снижают значение очевидного количественного преимущества китайской военной мощи.

Оборонительную стратегию Тайваня называют по-разному: “стратегия ежа”, “стратегия дикобраза”. Мне больше нравится тоже встречающееся в прессе другое название – “стратегия иглобрюха”. Потому что угрозе своей жизни эта рыба противопоставляет врагу не только острые жалящие иглы, но и яд.

Если ядерный Китай решит захватить Тайвань любой ценой, то он, скорее всего, этого добьется. Но цена такой "победы" дорого обойдется и самому Пекину, который сам рискует отравиться ядом "тайваньского иглобрюха".

Так что председателю Си лучше смотреть сейчас не на Венесуэлу, а на Украину.





