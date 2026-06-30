"Не в этой стране". Истории российских предпринимателей, потерявших свое дело

В России стали реже регистрировать новый бизнес и чаще закрывать существующий. В 2025 году число новых компаний сократилось на 20% и оказалось самым низким за последние 14 лет. А за первые пять месяцев 2026 года деятельность уже прекратили 466,9 тысячи юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Число ликвидаций выросло на 7,4% год к году, тогда как прирост новых регистраций практически замер, составив всего 1,2%.

Сами предприниматели винят в происходящем не только выросшие налоги и дорогие кредиты, но и общее падение покупательского спроса. Дополнительным ударом для малого бизнеса стали блокировки популярных соцсетей и перебои в работе интернет-сервисов, из-за которых компании теряют клиентов и выручку.

Чаще всего, по данным исследователей, закрывались предприятия в сфере интернет-торговли, автогрузоперевозок, строительства, такси и розничной продажи продуктов. Эксперты связывают это с повышением НДС с 1 января 2026 года, отменой патентной системы налогообложения для грузоперевозчиков и снижением потребительской активности.

"У людей просто нет денег"

Строительная компания 39-летнего Сергея Мельникова (имена собеседников изменены по соображениям безопасности) почти десять лет работала в одном из крупных городов Сибири. Начав с ремонта квартир и разработки дизайн-проектов, со временем она выросла до застройщика среднего уровня.

– Какое-то время мы даже работали по госконтрактам, пока откаты не стали съедать всю прибыль, – говорит Сергей. – В нашем городе всегда был высокий спрос на частные дома, поэтому, когда мы занялись строительством коттеджей, компания заметно выросла. Наибольших оборотов мы достигли в 2019–2022 годах, но даже тогда укладывались в критерии упрощённой системы налогообложения. Хотя штат к тому времени серьёзно увеличился, больше ста сотрудников у нас не было даже в лучшие годы.

Сергей говорит, что годовой доход компании и стоимость ее активов не превышали 200 миллионов рублей, что также позволяло бизнесу оставаться на упрощенной системе налогообложения и избегать избыточной фискальной нагрузки.

– Новая налоговая реформа оставила бы нас на "упрощенке", но НДС бы просто добил. Казалось бы, налог небольшой. Но когда чистая рентабельность бизнеса всего 15%, это критический удар, – объясняет предприниматель. – Особенно, если ты завязан на кредиты, стоимость которых для бизнеса взлетела и не снижается.

Компания, вероятно, смогла бы ещё какое-то время работать на грани рентабельности, если бы не падение спроса, говорит Сергей:

– Последний объект мы так и не распродали полностью. У людей просто нет денег – даже кредитных. Около 40% недвижимости придётся продавать с дисконтом. Дай бог просто обанкротиться и поставить на этом точку. Обидно. Мы с 2017 года строили репутацию. Для меня эта компания – как ещё один ребёнок. Но я смотрю, какими темпами растут в цене стройматериалы, топливо. Как падает платежеспособность людей. И думаю, что, возможно, вовремя "соскочил". Среди моих коллег в малом и среднем бизнесе только за последние полгода закрылся каждый третий – и это только те, о ком я знаю лично. У меня ощущение, что это только начало.

На вопрос о том, планирует ли он позже открыть новое дело в другой сфере, Сергей отвечает коротко и без иллюзий:

– Не в этой стране. Мы же не только строили – занимались ремонтом, дизайном. Решено закрыть вообще всё. Уехать я пока не могу: денег не останется, чтобы безболезненно вывезти всю семью. Вероятно, просто пойду в наёмные сотрудники.

"Мертвое царство"

Развивать сеть маникюрных салонов в Новосибирске 29-летняя Марина начала ещё до пандемии. Её бизнес пережил коронавирусные ограничения и к началу полномасштабной войны насчитывал уже три салона. Сейчас закрыты все.

– Налоговая реформа, – разводит руками Марина. — Мы были на патенте. С оборотом в 35 миллионов рублей спокойно укладывались в прежние лимиты. Но с 1 января 2026 года планку доходов для ПСН ( патентная система налогообложения специальный налоговый режим для индивидуальных предпринимателей (ИП), который позволяет платить фиксированный налог вне зависимости от фактического дохода) срезали до 20 миллионов, и нас автоматом перебросило на "упрощенку", да еще и сверху НДС придавило – для него порог теперь тоже 20 миллионов. Вместо 120 тысяч рублей за патент мы теперь должны выложить 5% НДС и еще 6% по новому режиму УСН. Мы посчитали эту математику и решили, что дешевле закрыться.

Марина рассчитывает, что в этом году ещё будет получать доход как франчайзер – от предпринимательниц, купивших право работать под её брендом. Что будет дальше, она не знает.

– Два салона по франшизе открыли девушки в соседних городах. Не уверена, что они всё правильно посчитали, раз решили остаться на рынке. Расходники с начала года подорожали почти на 30%, а у людей просто нет денег. Когда не хватает на еду, маникюр становится не первой необходимостью. Я не одна такая – уже закрылась примерно треть салонов. Думаю, к концу года не останется и половины.

Конкуренция тоже усиливается. Специалисты из закрывшихся салонов уходят работать на дому, многие – без регистрации и налогов. Я не понимаю смысла реформы, если половина налогоплательщиков закроется, а ещё часть уйдёт в тень, – говорит Марина.

Все три ее салона работали в арендованных помещениях. Срок аренды заканчивается в августе.

– Тогда и съедем окончательно. Пока понемногу распродаём мебель и оборудование, – говорит Марина. – Владельцы помещений знают о моих планах ещё с марта. С тех пор они пытаются найти новых арендаторов, но пока безуспешно.

По её словам, один из салонов расположен в торговом центре, где кризис особенно заметен.

– На всём этаже осталось только два работающих магазина. Остальное пустует. Сейчас там настоящее мёртвое царство, хотя раньше жизнь кипела.

"20 лет жизни"

Кафе и пекарню в Благовещенске 45-летняя Арина развивала почти двадцать лет. В 2026 году бизнес пришлось закрыть.

– Последний гвоздь в крышку гроба забил НДС, – говорит Арина. – Налоговая реформа поставила крест на всей экономике проекта: с учетом новых фискальных правил, взлетевших цен на сырье и логистику нам пришлось бы поднять цены в три раза, чтобы просто покрывать расходы. Это было тяжелейшее решение, мы отдали делу почти 20 лет жизни. Мы ведь даже пандемию пережили!

По словам Арины, в 2020 году постоянные посетители специально заказывали доставку или сами приходили за выпечкой, чтобы поддержать любимое заведение.

– Мы думали: если этот кошмар пережили, то нам уже ничего не страшно. Оказалось, были наивными. Я вам сейчас покажу простой список того, что нужно сделать предпринимателю для старта сейчас, и сравните с тем, что требовалось, когда мы только открывались. Вы поразитесь, как далеко шагнула российская бюрократия.

Арина прислала редакции Сибирь.Реалий два списка процедур, которые наглядно иллюстрируют, как за последние годы выросла административная нагрузка на малый бизнес:

Что нужно предпринимателю при открытии бизнеса

2017 год 2026 год Регистрация в налоговой Регистрация в налоговой Открытие расчётного счёта Открытие расчётного счёта Уведомление Роспотребнадзора Уведомление Роспотребнадзора Договор на вывоз мусора Договор на вывоз мусора

Регистрация в системе электронной отчётности

Личный кабинет ИП на Госуслугах

Электронная подпись

Токен для хранения ЭП

Настройка электронного документооборота

Подключение онлайн-кассы и операторов фискальных данных

Настройка маркировки товаров (если применимо)

Регистрация в государственных информационных системах

Дополнительная отчётность и электронные сервисы





– Сейчас это тринадцать обязательных пунктов! Среди них такие абсурдные для маленькой пекарни, как регистрация в системе маркировки "Честный знак" и её обязательная синхронизация с кассовым аппаратом. А кипы отчётов и бумаг по персоналу у нас за последнее время выросли в пять раз, – рассказывает предпринимательница. – К этому "последнему гвоздю" в наш гроб власти ещё и веночек кинули: нам пришлось бы заново пересогласовывать вывеску. Мы позиционировались как аутентичное французское кафе с соответствующим иностранным наименованием. Но после того, как узнали, сколько кругов бюрократического ада и сколько времени потребует утверждение этой вывески в городском управлении архитектуры из-за новых запретов на иностранные слова, у нас просто опустились руки.

При этом на отсутствие посетителей в последний месяц работы кафе Арина не жалуется. Напротив, спрос оказался повышенным.

– Люди хотят напоследок посидеть в любимом заведении. Вероятно, половина гостей сейчас приходит именно из-за этой печальной новости, – считает Арина. – Но я бы не сказала, что у людей вдруг прибавилось денег на рестораны. До того, как мы объявили о ликвидации, полноценная посадка в зале проседала, а основную выручку нам делала пекарня – когда продукцию просто покупали на вынос домой.

Онлайн-торговля и грузоперевозки

Аналитики Контур.Фокуса выделили несколько отраслей, в которых в начале 2026 года было зафиксировано наибольшее число закрытий бизнеса. На первом месте оказалась интернет-торговля. С января по май прекратили деятельность 53 672 компании, работающие в сфере электронной коммерции, включая продажи через интернет и по почте. Это самый высокий показатель среди всех отраслей.

Исследователи связывают ситуацию с ростом издержек. За последние три года комиссии маркетплейсов увеличились на 58–63%, стоимость логистики – более чем на 30%. По оценкам участников рынка, расходы на продвижение, хранение, доставку товаров и эквайринг сегодня достигают 62–63% их стоимости, что делает работу многих небольших интернет-магазинов малорентабельной или убыточной.

– Налоговая реформа 2026 года лишь усугубила эту ситуацию, – напоминает доктор экономических наук, профессор Роман Евграфов. – Теперь бизнес на "упрощенке" (УСН) обязан уплачивать НДС, как только его годовой доход превышает планку в 20 миллионов рублей. Для интернет-продавцов с их высокими оборотами и низкой маржинальностью это означает автоматическое падение прибыли. А если компания из-за инфляции пробивает верхний потолок УСН, ей приходится переходить на общую систему налогообложения с полноценным 22-процентным НДС, что для мелкого игрока равносильно закрытию.

Второй по числу закрытий отраслью стали грузовые автоперевозки: за пять первых месяцев 2026 года с рынка ушли 17 340 компаний.

– Перевозчики столкнулись сразу с несколькими проблемами: подорожали топливо, запчасти и расходные материалы, выросли зарплаты водителей, – говорит Евграфов. – Дополнительным ударом стала отмена с 1 января 2026 года патентной системы налогообложения для грузоперевозчиков.

Строительная отрасль за первые пять месяцев 2026 года потеряла 16 220 компаний. Эксперты связывают это со снижением продаж жилья, сокращением числа новых проектов и ухудшением условий ипотечного кредитования.

– С начала года число новых строек сократилось на 12%. Многие ожидали, что после снижения ключевой ставки ипотека станет доступнее, однако банки не спешат смягчать условия кредитования. В результате падает спрос на жильё, а вместе с ним страдают строительные компании, прежде всего небольшие. Впрочем, проблемы затронули и крупных застройщиков: многие из них пересматривают планы развития и закрывают филиалы, – говорит Евграфов.

По данным Контур.Фокуса, число новых регистраций в строительной отрасли за тот же период сократилось на 8,4%.

Практически столько же потерь – 16 065 ликвидаций – пришлось на розничную торговлю пищевыми продуктами, включая напитки и табачные изделия. Небольшие продуктовые магазины "у дома", не входящие в федеральные сети, первыми принимают на себя удар от падения покупательной способности населения и роста закупочных цен. Не имея возможности конкурировать по объёмам и наценке с сетевым ритейлом и маркетплейсами, они быстро теряют рентабельность.

Дополнительным фактором стала налоговая реформа. Магазины на упрощённой системе налогообложения теперь чаще вынуждены уплачивать НДС или переходить на общий режим налогообложения, что для части небольших торговых точек оказалось слишком затратным.

Ресторанный бизнес и услуги по доставке продуктов показали 10 423 закрытия за первые пять месяцев года. Это продолжение тенденции предыдущих лет: только за прошлый год в стране ликвидировали 35,4 тысячи предприятий общепита. На фоне перехода населения к модели "рационального потребления" посещаемость кафе и ресторанов в зависимости от региона сократилась на 3–12%. Люди стали реже ходить в заведения, переключаясь на домашнюю еду и более дешёвые варианты питания. Дополнительным фискальным ударом по отрасли, где фонд оплаты труда составляет основу расходов, стала отмена с 2026 года части льгот по страховым взносам для МСП – нагрузка на выплаты сотрудникам сверх МРОТ выросла с 15% до 20%.

В не менее сложном положении оказался рекламный рынок: с начала года прекратили работу 10 368 агентств. На фоне массового урезания бюджетов заказчиками более 55% участников рынка оценивают прогнозы на текущий год как неблагоприятные. Доля классического агентского сегмента сжалась с 70% в 2020 году до 45% к началу 2026-го: клиенты массово уходят к фрилансерам и самозанятым, у которых нет высокой налоговой и административной нагрузки.

Рынок такси потерял 8 206 компаний, а эксперты прогнозируют ликвидацию до трети всех действующих таксопарков к концу года. Одной из главных причин кризиса стал вступивший в силу 1 марта 2026 года закон о локализации автомобилей для пассажирских перевозок. Он фактически заблокировал использование большинства доступных иномарок и потребовал от операторов экстренных инвестиций в обновление автопарков. При этом за последние два года регулирующие органы ввели в сфере такси 47 ограничительных инициатив при полном отсутствии мер поддержки.

Замыкает список наиболее пострадавших отраслей бьюти-сфера: 7 444 ликвидации с начала года. Индустрия красоты оказалась критически уязвимой перед налоговой реформой. Из-за снижения порога доходов для патента до 20 миллионов рублей крупные студии и сети были вынуждены перейти на УСН с обязательным начислением НДС. Рост фискальной нагрузки и удорожание материалов взвинтили цены на услуги, которые граждане в условиях кризиса начали массово вычёркивать из списка необходимых трат.

– Рост НДС, удорожание логистики и аренды, а также падение платёжеспособного спроса формируют системные проблемы для малого и среднего бизнеса, – считает профессор Роман Евграфов. – Если нынешние тенденции сохранятся, во втором полугодии число ликвидаций может продолжить расти.