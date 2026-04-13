"Такой прибыли нет даже при продаже наркотиков". Почему россияне потянулись в ломбарды

Пока российские банки ужесточают условия кредитования (уровень отказов в выдаче кредитов в регионах доходит до 84,5%), их место постепенно занимают ломбарды. В 2024 году объем выданных ими займов вырос на четверть, достигнув 302 млрд рублей, а прибыль подскочила на 73%. В первом полугодии 2025-го ломбарды нарастили выдачи займов населению до 190 млрд руб, и это на 42% больше, чем за аналогичный период 2024 года. По мнению экспертов, Россия столкнулась с феноменом "новой бедности": людям, имеющим работу и постоянный доход, не хватает денег. Получая отказ в банковском кредите, они идут в ломбард и несут в залог уже не только золото, как было раньше, но и часто совсем неожиданные вещи – например, перфоратор.

"Жить хуже стали не только мы"

Светлана живет в Кемеровской области и уже два года как в декрете. Муж – строитель, работает на частных заказах. В прошлом году работы у него почти не было: заказчики либо отложили стройку, либо решили справляться своими силами. Попытался устроиться официально, но многие объекты заморозили из-за отсутствия финансирования или предлагали вахтой ездить в другие регионы. Тогда поменял специализацию – сейчас устанавливает теплые полы.

– Мне мама рассказывала, как после перестройки нечего было есть, не платили зарплату, и она вынуждена была отнести все золото в ломбарды, а хорошие вещи – в комиссионку. Я никогда не думала, что через четверть века окажемся в таком же положении. Раньше обходились кредитными картами, у нас с мужем их пять на двоих, но там постепенно стали уменьшать лимиты. Да и мы перестали вывозить. Вот и отнесла ювелирку в ломбард. Сначала думала: вот-вот заберу, вот сейчас дела у мужа пойдут в гору, начнется сезон. Два раза продлевала закладную, платила проценты, а потом уже и отказалась, – рассказывает Светлана (имена всех спикеров изменены по соображениям безопасности). – Подавали документы на льготы на квартиру и пособия. Не дали. Сказали, что доход мужа превысил прожиточный минимум на пять рублей с копейками. Вот и пытаемся хоть как-то выкарабкаться. Это при том, что вещи и игрушки ребенку не покупаем: друзья отдают. В крайних случаях относим в ломбард перфоратор или строительный пылесос, но стараемся максимально быстро вернуть: без них муж не сможет работать. Иногда занимаем у друзей, но редко. Жить хуже стали не только мы, – добавляет Светлана.

По данным Банка России, за последние два года рынок ломбардов демонстрирует устойчивый рост. На одного заемщика приходится в среднем два займа. Это специфика ломбардной модели: договор оформляется на конкретную вещь, а не на человека, и, если снова нужны деньги, клиент просто приносит новый залог. Чистая прибыль ломбардов в 2025 году увеличилась на 54% по сравнению с 2024 годом. Средний размер займа вырос на 31% и достиг 21 тысячи рублей. Совокупный портфель увеличился до 74 млрд рублей.

– Сейчас многим проще взять небольшую сумму под залог вещи, чем связываться с банками или микрозаймами, – рассказывает владелец ломбарда Игорь. – В банке – страховки, проверки, условия; микрофинансовые организации вызывают недоверие. Слишком много историй, когда небольшой займ оборачивался такой ж..ой: превращался в огромный долг с нервами и разбирательствами. Ломбард выглядит спокойнее: принес вещь, получил деньги, потом выкупил. И, надо сказать, не всегда вещи сдают из-за нужды – иногда как в камеру хранения. Есть семьи с зависимыми родственниками, где ценности могут просто продать. Тогда люди сознательно сдают украшения или технику в ломбард, пока лежат в больнице или уезжают на дачу. Мы таким клиентам, чаще женщинам, которые тянут семью одни, идем навстречу – снижаем процент.

"Закрыть базовые потребности"

В 2025 году ломбарды впервые с 2015-го вошли в тройку лидеров сферы услуг по уровню предпринимательской уверенности, уступив только страховым компаниям, говорится в обзоре НИУ ВШЭ. Эксперты связывают рост спроса с ухудшением финансового положения домохозяйств и макропруденциальными лимитами банков (ограничения, не позволяющие банкам выдавать слишком много рискованных кредитов).

С 2024 года банки обязаны учитывать долговую нагрузку заемщиков и ограничивать выдачу кредитов клиентам, у которых уже и так много долгов перед банками. Параллельно ЦБ повышает требования к самим банкам: рискованные кредиты требуют дополнительных резервов, поэтому их становится просто невыгодно выдавать. Такая политика регулятора в сочетании с высокой ключевой ставкой фактически поставила рынок классического кредитования на паузу.

Потребительские займы стали запретительно дорогими, и большинство потенциальных заемщиков просто не проходят автоматическую проверку платежеспособности. Уровень отказов в розничном кредитовании превысил84,5%. Сложнее всего получить одобрение в Кемеровской, Омской, Новосибирской, Оренбургской областях, Алтайском и Краснодарском краях – регионах с предельной долговой нагрузкой населения. При этом стоимость заемных средств остается запретительной: средняя ставка варьируется от 34% до 53%, а по кредитным картам достигает 50–70%.

– Мы видим, как сама природа кредита изменилась: произошел переход от "модели успеха" (машины, квартиры) к "модели выживания". Когда работающий человек идет в банк не за развитием, а чтобы закрыть базовые дыры в бюджете (ремонт машины, лечение зубов или покупку зимней одежды) – это тревожный сигнал. Поскольку банки таким клиентам отказывают из-за долговой нагрузки, в ход идут цифровые костыли: BNPL-сервисы и рассрочки, – комментирует Олег Измайлов (имя изменено), начальник кредитного отдела банка. – Это опасная иллюзия благополучия. Переплата в 2–2,5 тысячи рублей с каждых десяти за три месяца кажется мелочью, но любая задержка зарплаты на неделю обрушивает всю цепочку таких микро-обязательств. Человек просто проваливается глубже: из банка в МФО, оттуда в ломбард, а заканчивает у частных кредиторов, где закон уже не работает. До недавнего времени эти рассрочки были невидимками: заемщик мог иметь 10 рассрочек по 20 тысяч рублей, но для Бюро кредитных историй он выглядел как клиент с нулевой долговой нагрузкой. Однако вступившие в силу 1 апреля 2026 года изменения в ФЗ № 283 (с лимитом на анонимные покупки в 50 тысяч рублей и жесткой регламентацией сроков до полугода) закрывают эту лазейку прямо сейчас.

По данным пресс-службы саморегулируемой организации «МиР», объём выдачи займов микрофинансовыми организациями (МФО) в России в 2025 году составил 380 млрд рублей, увеличившись на 11% за год. По сравнению с годом ранее рост замедлился почти вдвое. А по прогнозам аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова, микрофинансовый сектор будет и далее замедляться из-за ужесточения регулирования. Его реформирование проходит в несколько этапов. С 2026 года предельная переплата по займам сроком до года снижена со 130% до 100% (с учетом штрафов и комиссий). С октября 2026 года вводится ограничение на количество "дорогих" займов: у одного заемщика может быть не более двух одновременно действующих договоров с полной стоимостью кредита выше 200% годовых. На следующем этапе, весной 2027 года, останется только один такой займ, а оформление нового станет возможным лишь спустя несколько дней после погашения предыдущего. По оценкам экспертов, эти меры могут привести к сокращению числа микрофинансовых организаций и уходу части игроков с рынка уже к концу 2026 года.

Связанная с экс-женой Путина Людмилой Очеретной микрофинансовая компания (МФК) CarMoney в прошлом году заработала 427 млн рублей на микрокредитах в России. Об этом говорится в пояснениях к финансовой отчетности организации, пишет издание "Можем объяснить". Судя по документу, процентная ставка в МФК варьируется от 15 до 364% в год. Чистая прибыль CarMoney за год выросла более чем на 100 млн рублей, следует из документа: в 2024-м компания заработала 325 млн. Сумма выданных микрозаймов за год выросла больше чем на млрд: если 2024-м CarMoney выдала микрозаймов на 5,1 млрд, то в 2025-м — уже на 6,1 млрд рублей. Всего же за последние четыре года МФК получила почти 1,6 млрд рублей чистой прибыли.

Параллельно в России фиксируется рекордная просрочка по кредитам. К началу 2026 года просроченная задолженность россиян приблизилась к 1,65 ( по другим данным 1,8) трлн рублей, а доля проблемных долгов составила 4,6% – максимум за пять лет. К концу прошлого года 46,9 млн человек в России имели действующие займы, при этом просроченная задолженность на срок от 30 до 90 дней выросла до 292,85 млрд руб, и около половины всей задолженности приходится на людей, у которых три и более кредитов. В наиболее уязвимой группе оказались те, чьи доходы растут медленнее инфляции: работники образования, почтальоны, младший медперсонал, а в последние месяцы – представители бьюти-индустрии и продавцы маркетплейсов.

– У меня сейчас четыре кредита и ипотека. На ремонт и обстановку квартиры, на отдых, на эмоции. Это сейчас понимаю, что можно было бы обойтись. Но когда тебе из каждого утюга кричат, что ты этого достойна, а в день по нескольку раз звонят из банков и предлагают кредит на суперльготных условиях, сложно удержаться. Я была уверена, что смогу заплатить, смогу заработать. Но то машина сломается, то со здоровьем проблемы. Потом клиентов стало меньше. Многие теперь отказываются от посещения салонов: красят дома волосы самостоятельно. Так и оказалась в долговой яме, – рассказывает стилист из Новосибирска Анастасия. – Самое тяжелое было осознать происходящее, посчитать сумму долга и сколько я переплачу за кредиты. Сумма вышла ошеломляющая. Я впала в депрессию. Написала как-то в соцсети об этом и спросила есть ли такие же. Пришло несколько сотен сообщений, у кого-то сумма долга 30 тысяч рублей, и он не знает, на что жизнь. У кого-то больше 80 миллионов. Несколько десятков человек оставляли номера телефонов и карточек с просьбой помочь и рассказывали свои истории: про мужей-игроманов и про тех, кто ушел из семьи, оставив жену с детьми и кредитами, про срочные операции, про мошенников, которые взломали Госулуги и набрали кредиты. Мне это помогло – что не я одна такая неудачница. Когда не могу заплатить по кредитам, отношу золото в ломбард. Мне некоторые говорят, мол, продала бы. А зачем? Мне полученных денег не хватит даже на один кредит. А так у меня остается хоть один актив, который я время от времени использую.

"Дрель до зарплаты"

По словам сотрудников ломбардов, история Анастасии – типичная для так называемой новой бедности. Люди до последнего стараются не расставаться с вещами и используют их как запасной источник денег: сдали – выкупили – снова сдали при необходимости. Но сам момент, когда нужно нести свои вещи в ломбард, для многих остается психологически тяжелым.

Эта неловкость постепенно уходит вместе с изменением самого рынка. Классический формат "окошка в подвале" уступает более нейтральным и незаметным способам получить деньги. Если раньше поход в ломбард требовал времени, документов и общения с сотрудником, то теперь появляются более простые и анонимные варианты.

Например, автоматизированные терминалы по приему драгоценных металлов – так называемые "золотоматы". Они стоят в торговых центрах и внешне почти не отличаются от банкоматов. В такой аппарат можно положить украшения, монеты или слитки, после чего система за несколько минут оценивает металл. Если цена устраивает, деньги можно получить сразу; если нет – вещь просто возвращается владельцу.

В 2023 году золотоматы были только в Москве и Санкт-Петербурге. Сегодня уже в 16 городах, включая Воронеж, Ярославль, Уфу, Челябинск и Нижний Новгород.

Судя по данным за первый квартал 2026 года, такие форматы быстро набирают популярность. Объем выкупа золота у населения увеличивался в среднем примерно на 30% в месяц, а только в марте через такие терминалы прошло около тысячи человек. По сравнению с прошлым годом аудитория увеличилась более чем вдвое, объем сданного металла – почти на 90%, а оборот – почти в три раза.

Параллельно меняется и то, что люди несут в обычные ломбарды. Если раньше это были в основном украшения, то теперь всё чаще закладывают рабочие инструменты – перфораторы, дрели, профессиональные наборы. В начале 2026 года в промышленных регионах доля таких залогов достигла примерно 40%.

– За последние два года поменялся портрет заемщика. Раньше было много тех, кто тащил из дома золото на выпивку, – делится собственник ломбарда Игорь. – Но их сейчас стало меньше: видимо, ушли на СВО. Несколько клиенток у нас так выкупали украшения со словами, что сын или муж ушел на войну. Сейчас к нам обращаются бюджетники, студенты, те, кто остался без работы. Как-то парень принес новый айфон, деньги нужны были, чтобы заплатить первый платеж по кредиту за смартфон. Население сейчас сильно закредитовано. Многие просто не понимают, как выбраться из долгов: набрали кредитов, микрозаймов и уже не справляются с платежами. Из-за этого растет число банкротств – люди стоят в очередях на оформление, потому что по-другому выбраться из долговой ямы не получается. В ломбардах это хорошо видно. Часто приходят, потому что срочно нужно заплатить по кредиту или микрозайму, а потом, после зарплаты, выкупают обратно. Но через месяц вновь приносят. Так и крутятся. Часть вещей, конечно, уходит на реализацию, но большинство клиентов все же стараются их выкупить. Цены на технику и другие вещи выросли, и, если продать их окончательно, купить новое уже не получится.

Взять деньги в ломбарде стоит недешево: при средних 77% годовых реальная ставка в месяц нередко доходит до 15–20%. Ломбарды зарабатывают не на перепродаже вещей, а на их "удержании". Люди массово возвращаются за своими залогами: уровень выкупа в ювелирном сегменте составляет 85%, а в категории техники и инструментов – рекордные 87%. Для большинства это не продажа вещи, а временная и очень дорогая финансовая передышка.

Параллельно с официальным рынком растет и его теневая часть – комиссионные магазины и частные кредиторы, которые работают вне регулирования. В этом сегменте нет ограничений по ставкам и почти отсутствует контроль со стороны государства, а способы взыскания долгов нередко выходят за рамки закона. По оценкам экспертов, за последний год объем такого "серого" рынка мог вырасти примерно на треть.

– Недавно разговаривал с приятелем. Он, узнав о доходах комиссионок, закричал, что это отличная бизнес-идея, – рассказывает Игорь. – Такой прибыли нет даже при продаже наркотиков. Они не попадают в поле зрения ЦБ, у них меньше проверок, им не нужно страховать залоговое имущество; маркировать ювелирные изделия и вносить их в государственную интегрированную информационную систему в сфере контроля за оборотом драгоценных металлов и драгоценных камней. На улице, где находится мой ломбард, есть 6-7 комиссионок, в названии которых есть слово "ломбард". Вот туда вообще несут все: от великов и самокатов до шуб из канадской лисы, автомобилей и даже квартиру. Только вместо залогового билета они оформляют договор купли-продажи или дарения и, если в срок деньги не возвращают, то его пускают в дело. Там, как правило, принимают и ворованное. Мы же без документов не имеем право. Но у них и процент больше. И я знаю случаи, когда помимо залоговой вещи, еще паспорта забирали.

Сибирь.Реалии проанализировали данные Алтайского, Забайкальского, Приморского и Хабаровского краев, республик Алтай, Хакасия, Бурятия, Якутия и Тыва, Еврейской автономной области, а также Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской, Иркутской областей, ХМАО, сравнив количество ломбардов в реестре ЦБ и на сервисах Яндекса. Абсолютным лидером по количеству официальных ломбардов и тех, кто себя ими называет, является Новосибирская область, где зафиксировано 64 юридических лица и около 195 точек соответственно.

На втором месте по уровню активности находится Иркутская область, которая демонстрирует высокие показатели как по числу официально действующих организаций (47), так и по количеству отмеченных объектов на картах (около 150). Следом идет Кемеровская область, где при 32 действующих юридических лицах количество точек в сервисе Яндекс в пять раз превышает число официально зарегистрированных – около 160 единиц.

В Кузбассе, между тем, в январе 2026 по запросам на розничные кредиты в банках 84,5% заявителей получили отказы. С точки зрения бизнеса сектор ломбардов выглядит устойчивым: по данным ЦБ, 50 крупнейших игроков контролируют около 68% портфеля, идет укрупнение рынка.

"В настоящее время и в ближайшей перспективе ломбардная деятельность находится в зоне благоприятного делового климата. На фоне продолжающегося кризиса спрос на микрозаймы под залог будет расти", – считает политолог, доктор делового администрирования (MBA/DBA) Роман Синицын.

Кредитные долги и займы граждан России к 1 января 2026 года впервые достигли 45 трлн. рублей. За квартал задолженность россиян выросла на ₽988 млрд – 2,2%. В структуре показателя почти половину (48,1%) заняли ипотечные кредиты, общая сумма которых составила ₽21,7 трлн. Еще 29,7% – ₽13,4 трлн приходится на потребительские ссуды, а ₽3 трлн – 8% – на автомобильные кредиты. Оставшееся – около ₽6,9 трлн – это задолженность по займам от микрофинансовых и других организаций, требования по начисленным процентам и прочие кредиты.

При этом эксперты предупреждают: кредитный пузырь, раздувавшийся последние десять лет, привел к тому, что миллионы домохозяйств балансируют на грани неплатежеспособности. Число обращений за процедурой внесудебного банкротства через МФЦ уже выросло на 45% по сравнению с прошлым годом. По итогам 2025 года почти 568 тыс. россиян были объявлены банкротами в судебном порядке (на 31,5% больше, чем в 2024-м), еще 61,3 тыс. человек получили этот статус без суда. Таким образом, общее число финансово несостоятельных граждан с 2015 года достигло 2,22 млн человек.

"По нашим наблюдениям только четверть банкротств – это преднамеренное банкротство, когда человек хотел быть банкротом, пошел, набрал кредит и сразу обанкротился. Большая часть – это, конечно, люди, которые готовы были платить и принимали решение банкротиться уже потом. В нашей стране есть около 10 миллионов так называемых просрочников, людей, которые находятся в данный момент в просрочке в каком-либо из банков. И уже эта категория заемщиков пришла к осознанию, что надо из этой ситуации выходить. Они ищут инструментарий, как уйти от плохих долгов", – рассказывает Кирилл Григорьев, директор по кредитованию физических лиц Т-Банка.

По словам экспертов. для этой многомиллионной группы классические кредиты фактически закрываются на годы. По закону в течение пяти лет после банкротства человек обязан указывать этот статус при подаче заявок, и банки в таких случаях почти всегда отказывают.

При этом возможности "обнулить" долги становятся более ограниченными. Весной 2026 года ужесточили правила реализации имущества, а суды все чаще отказываются списывать долги полностью, если считают, что заемщик действовал недобросовестно. В результате человек может получить статус банкрота со всеми ограничениями, но при этом не избавиться от части обязательств.

Именно ситуации, когда взять кредит в банке уже нельзя, а потребность в деньгах никуда не исчезает, подталкивают людей к альтернативным источникам – ломбардам, комиссионкам и частным кредиторам. Если для банков бывший банкрот – нежелательный клиент, то для ломбарда он остается вполне приемлемым заемщиком: решение здесь принимается не по справкам о доходах, а по тому, что человек готов оставить в залог.