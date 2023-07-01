"Не вписываюсь в идеологию". Отчислили из вуза за эксперименты с макияжем

Бьюти-блогера Максима Беломыцева отчислили из Кубанского государственного университета, который находится в Краснодаре. Официальной причиной этого названо якобы “аморальное поведение” студента. Но Максим уверен, что он стал жертвой принятых недавно гомофобных и трансфобных законов и пострадал из-за своего увлечения искусством нанесения макияжа.

Вскоре после отчисления его схватили у дома полицейские, доставили в отделение МВД и составили протоколы по статьям 6.21 КоАП РФ "Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений и (или) предпочтений, смены пола" и 20.3.3 КоАП РФ "Публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации". Судебных заседаний по делам, возбужденным против бывшего студента, еще не было.

Три года Максим отлично учился на факультете архитектуры и дизайна, выполнял обязанности старосты и ни с кем не конфликтовал в университете. В свободное время он вел блог о косметических средствах, который кому-то не понравился. О том, как недоброжелатели свели с ним счеты, используя государственную гомофобию и трансфобию, Максим Беломыцев рассказал Радио Свобода.

– В июне меня неожиданно вызвали к декану, сняв с экзамена. До этого местная желтая пресса опубликовала статью, обвинив меня в том, что я якобы занимаюсь "пропагандой нетрадиционной ориентации и учу мужскую интернет-общественность делать макияж". Эта статья разлетелась по всему университету. И декан сказала, что какие-то студенты пожаловались на мое аморальное поведение.

Мы поехали в другой корпус университета к проректору, чтобы я дал объяснения. Проректор спрашивал меня о моем аккаунте в инстаграме. Я отвечал, что я создаю образы, роли, как в кино и театре. У моего маленького аккаунта есть свои зрители – мои подписчики, которые спрашивают, когда будут новые видео.

Администрация вуза интересовалась, поехал ли бы я на СВО, что я думаю о Путине и российской власти. Еще меня спрашивали, как я отношусь к своему телу, какие у меня на него планы, и даже задавали прямые вопросы, собираюсь ли я "менять пол" и являюсь ли я ЛГБТ-активистом. По совету юристов я на все вопросы отвечал уклончиво. Еще они меня спрашивали, почему я пожелал свободы Украине. Я ответил, что я и вам желаю свободы. Я ответил, что не понимаю, какое эти темы имеют отношение к моей учебе.

Но в целом у меня создалось впечатление, что они хотели подловить меня на чем-то, загнать в угол. Я написал объяснительную записку так, чтобы не к чему было придраться. Дома от пережитого стресса я сильно заболел и слег с высокой температурой. Об этом я предупредил администрацию вуза и сказал, что предоставлю им справку из поликлиники. Я медленно поправлялся, и два дня назад поехал в университет.

Мне позвонила университетская библиотекарь и спросила, почему я не сдаю книги, если меня отчислили. Пока я болел, администрация КубГУ собрала комиссию о моем отчислении. Поступать таким образом они не имели права в соответствии с уставом университета. Они меня отчислили 23 июня, не сообщив мне об этом. Последняя фраза, которую я услышал от декана, звучала приблизительно так: “Советую тебе не рыпаться”.

– Как вы поняли, какова настоящая причина вашего отчисления?

– В приказе об отчислении было написано, что произошло это из-за моего "аморального поведения". Но в соответствии с уставом вуза аморальное поведение – это поступок, совершенный в стенах вуза. Ничего подобного я никогда не делал. Они испугались жёлтой статьи, возможно, испытывали личную неприязнь из-за внешнего вида. Ну и, конечно, администрацию вуза испугали протоколы, которые ещё не дошли даже до суда. Старшему поколению сложно принять новые веяния. Например, тот факт, что современные молодые мужчины разной сексуальной ориентации всё чаще пользуются макияжем и средствами по уходу за собой.

Последняя фраза, которую я услышал от декана: “Советую тебе не рыпаться”

– Вы считаете себя ЛГБТ-активистом?

– Я нигде в своих видео не говорил о гендерном переходе. Я не ЛГБТ-активист, я просто творческий мальчик, который любит макияж. Я вел бьюти-блог, делал обзоры косметических марок, придумывал образы, показывал, как можно с помощью макияжа выразить свое внутреннее состояние. Косметика – это краски, которыми я могу передать свои чувства. Например, макияж “Борьба” я придумал, когда был в плохом психологическом состоянии. Я долго не снимал видео и фото, но потом с помощью макияжа показал подписчикам, как я борюсь с депрессией. Мне нравится работать разными цветами, техниками и соединять несоединимое. Я показываю своим подписчикам, что можно экспериментировать как угодно.

– Как вы думаете, кто написал на вас донос?

Прохожие плевали в мою сторону

– У моего блога всего примерно 1500 подписчиков, но среди них есть хейтеры. У всех, даже самых маленьких блогеров есть ненавистники. И они, видимо, используя новые законы о запрете пропаганды гомосексуальных отношений среди взрослых и о запрете гендерного перехода, попытались разрушить мою жизнь. Необразованные люди думают, что если парень увлекается макияжем, значит, он пропагандирует "смену пола", и надо сделать на него донос. Большинство моих образов нельзя назвать женскими. То есть получается, что сам факт использования мужчиной косметики делает его трансгендерным человеком? Как это возможно? Не укладывается у меня в голове.

Наверное, хейтеров возмутило, что я пошел против общественного мнения и позволил себе яркое самовыражение. Видимо, для некоторых людей то, что я разрешаю себе быть самим собой, выглядит словно заноза в глаз. Законами против ЛГБТ власти развязали руки тем, кого раздражают обладатели яркой индивидуальности. Под нарушение этих законов теперь можно подогнать все, что угодно. Например, вчера я видел, как два парня ехали на самокате, и один держал другого за талию, чтобы не упасть. Так вот этих парней можно было сфотографировать и обвинить в нарушении закона "о пропаганде гомосексуальности среди взрослых". Но есть еще более сложная причина. Моя философия – это гедонизм. Я живу в свое удовольствие, никому не мешая. Видимо, таким людям, как я, которые живут по совести и ради себя, нет места в нашей стране. Я не вписываюсь в идеологию, которая здесь строится. По телевизору людей призывают сплотиться, забыв о своих личных интересах, а гедонизм предполагает заботу в первую очередь о личном счастье.

– Как вы себя сейчас чувствуете?

– Я плохо себя чувствую. Мне страшно выходить на улицу. Я за свои 20 лет столько всего в свой адрес услышал от прохожих. Я не наношу яркий макияж, когда я выхожу на улицу. Но сколько раз ко мне подходили и спрашивали за мой маникюр, уложенные брови, аккуратную прическу, пирсинг. Прохожие плевали в мою сторону. Однажды человек ел яблоко и непрожеванным яблоком харкнул в меня. Пирсинг еще ацтеки себе делали, а невежды в 21-м веке подходят к парню на улице за пирсинг. Дурдом какой-то происходит, непонятно, как здесь дальше жить. После лживой статьи обо мне стало совсем опасно оставаться в родном городе.

Законами против ЛГБТ власти развязали руки тем, кого раздражают обладатели яркой индивидуальности

– Как вы учились в вузе?

– Я был отличником, только последние перед отчислением экзамены сдал на "хорошо". Это очень сложное образование. Я все свое время отдавал учебе. Я начал брать в этом году онлайн-курсы по архитектуре. Мне хотелось изучить архитектурные программы, которые не преподавали в моем вузе. Потому что профессионал должен всегда стремиться к новым знаниям и не довольствоваться только общей университетской программой. Я собирался заниматься проектированием частных жилых домов. У меня прекрасная репутация в вузе, которую я выстраивал три года. Я сглаживал острые углы между преподавателями и студентами. Все говорили, что я лучший староста, а преподаватели ценили мою сдержанность и аккуратность. Студентам я часто помогал. Мы многие работы выполняем вручную. В день звонка библиотекаря, сообщившего мне об отчислении, мои однокурсники не успевали склеить макет, вручную дочертить тушью планшет. Они попросили меня помочь, и я выполнил их просьбу.

– Как ваши сокурсники отреагировали на ваше отчисление?

– Студенты написали, что поддерживают меня. Не только мои однокурсники, но даже те, с кем я почти не общался во время учебы.

– Правдиво ли то, что написано в критикующей вас статье о вашей поддержке Украины?

– Я написал пост о совести и о том, что надо выбирать сторону добра, поддерживать людей в сложной жизненной ситуации. И я пожелал украинскому народу обрести свободу. Ничего о ВСУ или российской власти я не писал. В целом вся эта статья лживая.

– Как вы планируете действовать дальше?

– Конечно, мы будем обжаловать мое отчисление в суде.

Борьба с ЛГБТ-людьми, объявленная российской властью, уже давно принимает абсолютно абсурдные формы. В Екатеринбурге ряженые казаки, организованные в гомофобные патрули, останавливали случайных прохожих из-за внешнего вида. "Муз-ТВ" недавно оштрафовали за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних" из-за недостаточно мужественного, по мнению чиновников, вида участников церемонии вручения премии этого телеканала. Молодых людей неоднократно задерживали за аксессуары радужной расцветки. В конце прошлого года на Эльнару Аскерову, дизайнера из Махачкалы, составили протокол по статье пропаганде "нетрадиционных отношений среди несовершеннолетних" из-за участия мужчин с макияжем в показе мод.